الرهينة الكندي المحرر: شبكة حقاني قتلت ابنتي واغتصبت زوجتي

اوتاوا (أ ف ب)

اتهم الرهينة الكندي المحرر جوشوا بويل بعيد وصوله مساء أمس الأول إلى كندا شبكة حقاني التي كانت تحتجزه رهينة مع أسرته بقتل ابنته واغتصاب زوجته الأميركية كيتلين كولمان. وصرح بويل أن «الغباء والشر لدى شبكة حقاني التي خطفت حاجاً مع زوجته الحامل قدما لمساعدة قرويين فقراء في بلدات تسيطر عليها حركة طالبان في أفغانستان لا يفوقهما غباء أو شر سوى سماحها بقتل ابنتي بويل الشهيدة بسبب رفضي المتكرر قبول عرض تقدم به المجرمون في شبكة حقاني».

وقال بويل الذي تلا نصاً مكتوباً أمام كاميرات المصورين، وهو يحاول حبس دموعه، إن رفضه أدى إلى «تعرض زوجته بعدها للاغتصاب ليس كعمل منفرد، بل من قبل حارس يساعده كبير الحراس وتحت إشراف القيادي في شبكة حقاني أبو هاجر».

وتابع بويل: «إن تحقيقاً أفغانياً يعود إلى العام 2016 أكد مقتل ابنته واغتصاب زوجته في عام 2014. ومضى يقول «ليس لدي نية مطلقاً بالسماح لمجموعة وحشية من المجرمين أن تملي علي مستقبل أسرتي»، دون إعطاء تفاصيل حول المطالب التي رفضها لخاطفيه.

وكان بويل الذي أفرج عنه الأربعاء في باكستان وصل مع زوجته وأبنائهما الثلاثة الذين ولدوا في الأسر مساء الجمعة إلى مطار تورنتو.