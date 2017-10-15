قرقاش: الرياض وأبوظبي والمنامة تدعم احتواء تدخلات إيران

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن البيانات السعودية والإماراتية والبحرينية المؤيدة لاستراتيجية الرئيس ترامب تجاه التحدي الإيراني تعبر عن الدعم الإقليمي لاحتواء نفوذ طهران.

وأضاف في تغريدة على صفحته على موقع تويتر إن خطر التوجهات الإيرانية النووية والصاروخية والتدخل في الشأن العربي يطالنا مجتمعين. وأشار إلى أنه ينتظر صدور مواقف واضحة أسوة بالرياض وأبوظبي والمنامة بشأن التدخلات الإيرانية.

وفي تغريدات أخرى باللغة الانجليزية قال سعادته إن الفرضية القائلة بأن خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) تعيد النظر في سياسة إيران، باطلة تاماً.. لا تزال إيران مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار الإقليمي.. الاتفاق أتاح لإيران فرصة لإصلاح السياسات الداخلية والمعتدلة إقليمياً، لكنها لم تفعل ذلك، ولا تساعد خطاباتها وسياساتها في تقديم حلها.. ولدى المجتمع الدولي فرصة لمعالجة أوجه القصور في الاتفاق، وبرنامج إيران الصاروخي الخطير.

وعلى موقعه على تويتر، رحب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين بالاستراتيجية الأميركية الجديدة التي أصدرها الرئيس ترامب بشأن التحقق من النشاطات الإرهابية المستمرة للحرس الثوري الإيراني.