«ستارز آند سترايبس»: قطر المنبوذة تهدد المصالح العسكرية الأميركية



تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 أبوظبي (مواقع إخبارية) قالت صحيفة أميركية، إن وضعية «المنبوذ» التي تعيشها قطر وأميرها تميم بن حمد في محيطها الخليجي تضع قاعدة العديد العسكرية الأميركية المقامة على الأراضي القطرية في مأزق حرج، وهي القاعدة التي تشكل منطقة تمركز للعمليات العسكرية الأميركية في سوريا والعراق وأفغانستان وموقعاً أميركيا متقدماً في مواجهة إيران التي أعلن نظامها قبل يومين أنه يتعين على واشنطن نقل مواقعها العسكرية في الخليج لمسافة تتعدى ألفى كيلومتر، في إشارة إلى مدى الصواريخ الإيرانية. وجاء في تقرير لصحيفة «ستارز آند سترايبس» الأميركية المتخصصة في الشأن العسكري أن جيران قطر الخليجيين الذين ضجوا من ممارساتها وتدخلاتها ترتبط واشنطن معهم بعلاقات تعاون عسكري لا يمكن المغامرة بها لحساب القطريين. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الأزمة القطرية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب جعلت الكثيرين في واشنطن يدعون إلى مراجعة موقف الإدارة الأميركية من مأمونية وجود مصالح عسكرية أميركية على أرض إمارة متهم نظامها بدعم الإرهاب، ، فضلا عن تعاون مشبوه بين قطر وإيران، وهو أمر بات يشكل معضلة كبيرة أمام المخططين العسكريين في إدارة الرئيس الأميركي ترامب.