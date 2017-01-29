«حقوق الإنسان» تحقق في «تلوث إشعاعي» بمدينة الصدر

بغداد (الاتحاد)

قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس، إنها أرسلت فريقاً لتقصي الحقائق بشأن ما تم تداوله حول وجود تلوث إشعاعي بمدينة الصدر ببغداد.

وأوضح جواد الشمري مدير إعلام المفوضية في تصريح صحفي أن «المفوضية أرسلت فريقا لتقصي الحقائق على خلفية تداول وسائل الإعلام لقضية الإشعاع المسرطن الذي قالت فيه إنه يفتك بأهالي مدينة الصدر بعد اكتشاف مواد مشعة باليورانيوم». ووفق ما صرح به نواب عراقيون على مدى الأيام القليلة الماضية، فإن ثلاث فرق ميدانية فحصت منطقة «كسرة وعطش» وتوصلت إلى وجود تلوث إشعاعي ناجم عن صهر مصدر إشعاعي. ووفق المعلومات فإن نسبة الإشعاع وصلت إلى 11 ضعفا عن الحد الطبيعي المسموح به، وإن الإشعاع موجود في الهواء أكثر مما هو موجود في التربة.