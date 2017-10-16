الجالية العربية في النمسا تندد بدعم قطر الإرهاب

أبوظبي (مواقع إخبارية)

نظمت «الجالية العربية» في بالنمسا وقفة احتجاجية أمام سفارة إمارة قطر الداعمة للإرهاب بالمنطقة، للتنديد بدورها الداعم للإرهاب وتمويله واحتضانها العناصر الإرهابية، والذين يعملون على هدم وتخريب الدول العربية. وشارك في الوقفة التي نظمت أمام السفارة القطرية بـ«فيينا» العشرات من أبناء الجالية المصرية والعربية، سواء المقيمين في فيينا أو مدن أخرى والذين حرصوا على السفر لفيينا لدعم وتأييد هذه الوقفة.

وتم ترديد هتافات منددة بدور قطر القذر في دعم وتمويل الإرهاب وهتافات أخرى ضد قناة الجزيرة القطرية، وقال المشاركون «لا للإرهاب» و«لا للجزيرة».