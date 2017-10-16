«الخارجية» المصرية: «الجـزيـرة» كـاذبـة

أبوظبي (الاتحاد، مواقع إخبارية)
نفت وزارة الخارجية المصرية، أمس السبت، مزاعم قناة «الجزيرة» القطرية حول هتاف دبلوماسي مصري بحياة فرنسا وبسقوط قطر داخل منظمة «اليونسكو»، خلال عملية التصويت على اختيار المدير العام للمنظمة الأممية، وهو المنصب الذي فازت به مرشحة فرنسا على حساب المرشح القطري.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، على حسابه في «تويتر»: «قناة الجزيرة القطرية ما تزال تتفنن في التضليل ونشر الأكاذيب.. الفيديو الذي تم إذاعته ليس لدبلوماسي مصري أو أي عضو في بعثة مصر بـ(اليونسكو)».
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من جانبها، كشف الإعلام المصري أن الشخص الذي هتف ضد قطر في مقر «اليونسكو» مصري ولا علاقة له بالبعثة الدبلوماسية، ويدعى صلاح عبد الحميد، ولم يدخل إلى قاعة التصويت، بل كان يقف وسط الصحفيين والقنوات الأجنبية التي تتابع الانتخابات من مقر «اليونسكو» خارج القاعة.
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وقال صلاح عبد الحميد إنه يقيم بين بروكسيل والقاهرة، وإنه يتقاضى راتبه من الحكومة البلجيكية، وإن جميع سفرياته لدعم مصر من حسابه الشخصي.