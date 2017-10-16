«الخارجية» المصرية: «الجـزيـرة» كـاذبـة

أبوظبي (الاتحاد، مواقع إخبارية)

نفت وزارة الخارجية المصرية، أمس السبت، مزاعم قناة «الجزيرة» القطرية حول هتاف دبلوماسي مصري بحياة فرنسا وبسقوط قطر داخل منظمة «اليونسكو»، خلال عملية التصويت على اختيار المدير العام للمنظمة الأممية، وهو المنصب الذي فازت به مرشحة فرنسا على حساب المرشح القطري.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، على حسابه في «تويتر»: «قناة الجزيرة القطرية ما تزال تتفنن في التضليل ونشر الأكاذيب.. الفيديو الذي تم إذاعته ليس لدبلوماسي مصري أو أي عضو في بعثة مصر بـ(اليونسكو)».

ونشرت قناة الجزيرة القطرية فيديو زعمت أنه لدبلوماسي في بعثة مصر في «اليونسكو» يهتف ضد قطر داخل المنظمة ويدعم فرنسا، وأن المندوب القطري رد عليه قائلاً «تحيا مصر وقطر وكل الدول العربية»، ورددت خلف «الجزيرة» اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيس بوك» المزاعم نفسها.

من جانبها، كشف الإعلام المصري أن الشخص الذي هتف ضد قطر في مقر «اليونسكو» مصري ولا علاقة له بالبعثة الدبلوماسية، ويدعى صلاح عبد الحميد، ولم يدخل إلى قاعة التصويت، بل كان يقف وسط الصحفيين والقنوات الأجنبية التي تتابع الانتخابات من مقر «اليونسكو» خارج القاعة.

صلاح عبد الحميد وبحسب المعلومات الموضحة بصفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فهو يقيم بين القاهرة وبروكسل، ويُعرف نفسه بأنه مستشار للتنمية السياسية بالاتحاد الأوروبي وكان حاضراً في فرنسا خلال التصويت على انتخابات رئاسة «اليونسكو» ولم يكن ضمن البعثة الدبلوماسية المصرية.

وقال صلاح عبد الحميد إنه يقيم بين بروكسيل والقاهرة، وإنه يتقاضى راتبه من الحكومة البلجيكية، وإن جميع سفرياته لدعم مصر من حسابه الشخصي.