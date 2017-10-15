خطاب ترامب «ضربة قوية» للتحالف القطري ـ الإيراني

أحمد مراد (القاهرة)

وصف خبراء ومحللون سياسيون في القاهرة الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي ترامب الجمعة الماضية حول إيران بأنه يمثل «ضربة قوية» للتحالف القطري ـ الإيراني. وتوقع الخبراء والمحللون أن يضع خطاب ترامب الأخير بعض العقبات والعوائق أمام التحالف المشبوه الذي يجمع بين الدوحة وطهران، لاسيما أن الخطاب حمل توجها أميركيا نحو اتخاذ إجراءات وخطوات أشد صرامة في التعامل مع إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية، فضلًا عن دعمها لجماعات وتنظيمات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الخبراء والمحللون أن خطاب ترامب سوف يزيد من حدة الارتباك الذي يعاني منه النظام القطري حالياً، ويجعله يعيد حساباته من جديد فيما يتعلق بعلاقاته المتنامية مع إيران.

وكان الرئيس الأميركي ترامب، قد أعلن أن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وقرر عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق، وشدد على اتخاذ واشنطن نهجاً صارماً مع طهران بسبب برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية ودعمها المالي والعسكري لجماعات متطرفة في الشرق الأوسط.

وفي خطاب ألقاه الجمعة الماضية في البيت الأبيض، منح ترامب وزارة الخزانة الأميركية سلطات واسعة لفرض عقوبات اقتصادية على الحرس الثوري الإيراني، ومنح الكونجرس 60 يوماً لاتخاذ قرار في شأن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران كانت قد رفعت بموجب التوقيع على الاتفاق النووي.