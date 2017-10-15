اليابان تودّع «طائر البطريق» الولهان

طوكيو (أ ف ب)

أعلنت حديقة حيوانات «توبو» في شمال اليابان، نفوق طائر بطريق، اكتسب شهرة وطنية واسعة بسبب وقوعه في حُبّ صورة مجسّمة لبطلة أفلام رسوم متحركة.

ففي مطلع السنة الحالية، صار طائر البطريق، واسمه «العنب الصغير»، مشهوراً في اليابان بسبب وقوعه في حُبّ مجسّم لبطلة الرسوم المتحركة «هولولو»، وذلك بعدما هجرته رفيقته.

وكان يمضي ساعات وهو يحدّق في الصورة، وقد انتشرت صوره وقصته بين اليابانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد توافد عدد كبير من اليابانيين إلى الحديقة، أمس السبت، لوضع باقات ورد في المكان الذي كان يعيش فيه.

وقالت إدارة حديقة «توبو» في مدينة سيتاما، إنه نفق عن 21 عاماً بعد إصابته بمرض متصل بالتقدم في السن، ويوازي هذا السن الثمانين عاماً في عمر الإنسان.

وقال المسؤولون عنه لوسائل إعلام محلية، إنهم وضعوا له الصورة المجسمة التي يعشقها بالقرب منه، إلى أن فارق الحياة.