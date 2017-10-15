اليابان تودّع «طائر البطريق» الولهان

طوكيو (أ ف ب)
أعلنت حديقة حيوانات «توبو» في شمال اليابان، نفوق طائر بطريق، اكتسب شهرة وطنية واسعة بسبب وقوعه في حُبّ صورة مجسّمة لبطلة أفلام رسوم متحركة.
ففي مطلع السنة الحالية، صار طائر البطريق، واسمه «العنب الصغير»، مشهوراً في اليابان بسبب وقوعه في حُبّ مجسّم لبطلة الرسوم المتحركة «هولولو»، وذلك بعدما هجرته رفيقته.
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وقد توافد عدد كبير من اليابانيين إلى الحديقة، أمس السبت، لوضع باقات ورد في المكان الذي كان يعيش فيه.
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وقال المسؤولون عنه لوسائل إعلام محلية، إنهم وضعوا له الصورة المجسمة التي يعشقها بالقرب منه، إلى أن فارق الحياة.