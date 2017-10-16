تظاهرة شمال بيروت تطالب بمغادرة اللاجئين السوريين



تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 بيروت (أ ف ب) تظاهر عشرات الأشخاص شمال بيروت أمس، للمطالبة بمغادرة اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم المليون، لبنان، معتبرين أنهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على اللبنانيي، ورفع العشرات في بلدة زوق مصبح لافتات كتب عليها «كي لا نخسر لبنان، فاوضوا الحكومة السورية» لعودة النازحين و«لننقذ لبنان قبل فوات الأوان» و«لن ننتظر.. أن نصبح أقلية في مدننا وقرانا» كما رفعت لافتات ضخمة في منطقة كسروان ذات الغالبية المسيحية، تدعو إلى المشاركة في التظاهرة للمطالبة بإعادة النازحين السوريين، وشهد لبنان خلال السنوات الماضية، حملات تحريضية عدة على اللاجئين أملتها الانقسامات السياسية وتردي الوضع الاقتصادي، وكذلك قلة الموارد في بلد صغير يبلغ عدد سكانه 4 ملايين.