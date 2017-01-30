النظام يسيطر على وادي بردى والمعارضة تنسحب

عواصم (وكالات)

بدأت ظهر أمس، عملية نقل مسلحي المعارضة السورية وعائلاتهم من وادي بردى غرب العاصمة السورية دمشق باتجاه مدينة إدلب تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية والمعارضة، بالتزامن مع إعلان النظام سيطرته على كامل منطقة وادي بردى قرب دمشق، والتي تعد خزان المياه المغذي للعاصمة، بعد معارك دامت أكثر من شهر مع فصائل المعارضة المقاتلة. في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه وثق إعدام تنظيم «داعش» لأكثر من 69 شخصا في مناطق سيطرته في سوريا خلال الثلاثين يوما الماضية.

وأوضحت مصادر المعارضة السورية أن العدد التقريبي لمن سيخرجون من وادي بردى نحو 2100 شخص، بينهم 70 جريحاً حالتهم حرجة. وأكدت أنه تم العفو عن عدد من المسلحين وفقا للقوانين النافذة وأنه لم يتم ترحيل إلا المسلحين الرافضين للتسوية والمصالحة في وادي بردى.

وكانت حافلات دخلت السبت منطقة وادي بردى لنقل مقاتلي المعارضة السورية المسلحة وعائلاتهم إلى إدلب، وذلك بعد ساعات من الاتفاق على خروجهم وسيطرة النظام على قرية عين الفيجة.

إلى ذلك كشف مصدر في الهلال الأحمر السوري أن من بين الذين سيتم نقلهم إلى إدلب العشرات من المسلحين الجرحى الذين أصيبوا خلال العمليات القتالية، ورفضوا البقاء ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية. وتوصلت الحكومة السورية أمس إلى اتفاق لحل أزمة وادي بردى ووقف الأعمال القتالية وتسليم نبع الفيجة إلى قوات النظام لضخ المياه إلى دمشق.