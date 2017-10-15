عواصم (وكالات)

انتزعت «قوات سوريا الديمقراطية» أمس، السيطرة على حي الدرعية، حيث يختبئ أكبر عدد من فلول «داعش» المتبقية بالرقة، وذلك إثر معارك شرسة في محيط المستشفى الوطني والملعب الأسود وسط مدينة، أسفرت عن مقتل 23 إرهابياً، فيما أكدت مصادر متطابقة أن أبرز معقل للتنظيم المتطرف في سوريا، سقط «عملياً» بقبضة قوات «غضب الفرات» المدعومة من قبل التحالف الدولي.

وأفادت المصادر المحلية بأن عدد «الدواعش» المتبقين بالرقة لا يتجاوز 200 مقاتل، وهم محاصرون بحارة البدو ومنطقة محيط الملعب وسط المدينة والتي لا تزيد مساحتها على 5٪ من مساحتها، فيما ألقى 100 إرهابي محلي أسلحتهم واستسلموا للقوات المعروفة بـ«قسد»، وأعلن التحالف أن اتفاقاً على إجلاء مقاتلين «دواعش» من الرقة، تم بوساطة العشائر ومجلس الرقة المدني، سيقلل من الخسائر وسط المدنيين، لكنه يستثني الإرهابيين الأجانب الذين لن يسمح لهم بالمغادرة دون قصاص.

لكن الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني عمر علوش أكد أن اتفاق الإجلاء من الرقة يشمل المقاتلين السوريين والأجانب في التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن التحالف «يحكي شيئاً والواقع شيء آخر»، وفي ضربة موجعة موازية، استعاد الجيش السوري النظامي المدعوم بالميليشيات والطيران الروسي، أمس السيطرة الكاملة على مدينة الميادين بدير الزور، حيث تقوم الوحدات بمطاردة «الدواعش» الفارين بعد تكبيدهم خسائر بشرية كبيرة، ما يحصر وجود التنظيم المتشدد في البوكمال آخر معقل له قبالة الأراضي العراقية.

وشارفت العمليات التي أطلقتها قوات «غضب الفرات» بدعم التحالف الدولي منذ 6 يونيو الماضي، على نهايتها. وقال نوري محمود، المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية، العمود الفقري لقوات «قسد»، أمس «داعش على شفا الهزيمة في الرقة، وإن المدينة قد تخلو أخيراً من المتشددين»، ويستعد المقاتلون للإعلان عن نهاية «داعش» في الرقة بالكامل.