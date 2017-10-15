عواصم (وكالات)
انتزعت «قوات سوريا الديمقراطية» أمس، السيطرة على حي الدرعية، حيث يختبئ أكبر عدد من فلول «داعش» المتبقية بالرقة، وذلك إثر معارك شرسة في محيط المستشفى الوطني والملعب الأسود وسط مدينة، أسفرت عن مقتل 23 إرهابياً، فيما أكدت مصادر متطابقة أن أبرز معقل للتنظيم المتطرف في سوريا، سقط «عملياً» بقبضة قوات «غضب الفرات» المدعومة من قبل التحالف الدولي.
وأفادت المصادر المحلية بأن عدد «الدواعش» المتبقين بالرقة لا يتجاوز 200 مقاتل، وهم محاصرون بحارة البدو ومنطقة محيط الملعب وسط المدينة والتي لا تزيد مساحتها على 5٪ من مساحتها، فيما ألقى 100 إرهابي محلي أسلحتهم واستسلموا للقوات المعروفة بـ«قسد»، وأعلن التحالف أن اتفاقاً على إجلاء مقاتلين «دواعش» من الرقة، تم بوساطة العشائر ومجلس الرقة المدني، سيقلل من الخسائر وسط المدنيين، لكنه يستثني الإرهابيين الأجانب الذين لن يسمح لهم بالمغادرة دون قصاص.
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وشارفت العمليات التي أطلقتها قوات «غضب الفرات» بدعم التحالف الدولي منذ 6 يونيو الماضي، على نهايتها. وقال نوري محمود، المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية، العمود الفقري لقوات «قسد»، أمس «داعش على شفا الهزيمة في الرقة، وإن المدينة قد تخلو أخيراً من المتشددين»، ويستعد المقاتلون للإعلان عن نهاية «داعش» في الرقة بالكامل.
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