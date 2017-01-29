«الكنيست» يناقش اليوم مشروع قانون المستوطنات العشوائية

تل أبيب (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر تقديم مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الاثنين، لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوع لحكومته، إن «مشروع القانون يهدف إلى تسوية الاستيطان في الضفة الغربية مرة واحدة وللأبد، وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان». وأكد أنه لا بديل عن التحالف مع الولايات المتحدة، وقال: «علاقاتنا معها وطيدة وتتعزز باستمرار».

ويهدف مشروع القانون إلى تشريع البؤر العشوائية التي تعد غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي.

ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة أم لا، كما انه يعتبر الاستيطان عقبة كأداء أمام عملية السلام. ويسعى مشروع القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين قبل إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.

كما حذر المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت من أن مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية.