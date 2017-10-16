تونس تطرد قياديا إخوانيا مصريا



تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 تونس (الاتحاد) قالت مصادر إعلامية في تونس، إن السلطات أوقفت أحمد المعصراوي، أحد قيادات تنظيم «الإخوان» الإرهابي، في مطار تونس قرطاج لمدة خمس ساعات قبل أن تقرر ترحيله إلى البلد الذي قدم منها، وأكدت المصادر الإعلامية المحلية أن إرجاع المعصراوي من المطار تم مساء الخميس، مما خلف رد فعل عنيفاً على قيادات حركة النهضة التي اتهمت بعجزها عن الدفاع عن القيادات الإخوانية التي تزور تونس، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع قيادي إخواني من دخول تونس، حيث تم في السابق إصدار قرار بمنع القيادي الإخواني المتطرف وجدي غنيم من دخول البلاد بسبب مواقفه التكفيرية وعدائه المفرط لتونس.