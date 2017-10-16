الفصائل الفلسطينية تجتمع في القاهرة أواخر نوفمبر لبحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة

جيهان الحسيني (واشنطن)

كشف مصدر قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية عن أن القوى والفصائل الفلسطينية ستجتمع في القاهرة يومي 21 و22 نوفمبر المقبل من أجل بحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع الأسبوع الماضي بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

وقال المصدر، إن الاجتماع يعقد في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحاً أن مصر ستوجه دعوه للقوى والفصائل الفلسطينية قريبا، ولفت المصدر إلى أن بنود اتفاق القاهرة الذي وقع في الرابع من مايو 2011 هو مرجعية المصالحة، مشيراً إلى أهمية التوافق الفلسطيني - الفلسطيني لحماية المصالحة، وقال: هذه مسؤوليتنا جميعاً ومصر ستواصل جهودها من أجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري سيتوجه إلى غزة عقب ذلك الاجتماع، وقال إن المسؤولين المصريين سيتابعون تنفيذ تفاصيل بنود المصالحة ميدانياً من أجل تحقيق مصالحة حقيقية يلمسها الجميع على أرض الواقع.