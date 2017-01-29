نتنياهو يدعو لنقل كل السفارات إلى القدس

عواصم (وكالات)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إلى نقل كل السفارات الأجنبية من تل أبيب إلى القدس، وليس السفارة الأميركية وحدها، وذلك مع اقتراب موعد لقائه الأول بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وقال نتنياهو لدى بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته «يجب على السفارة الأميركية أن تكون هنا في القدس».

واعتبر نتنياهو أن «القدس هي عاصمة إسرائيل، ومن الجيد ألا تكون السفارة الأميركية الوحيدة هنا، بل يجب على جميع السفارات الانتقال إلى هنا. وأعتقد أنه مع الوقت فإن غالبية السفارات ستنتقل هنا إلى القدس».

وتزايدت التحذيرات مؤخراً من نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإمكانية أن يؤدي هذا إلى تعزيز التوترات في الشرق الأوسط والقضاء على ما تبقى من إمكانية التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما العميق بشأن اتخاذ هذه الخطوة.

وعبر نتنياهو عن دعمه لنقل السفارة لكنه لم يذكر إطارا زمنيا لذلك بعد أن اتهم ناشط جمهوري إسرائيل بالضغط على الإدارة الأميركية الجديدة لتأجيل الخطوة. وفي مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قال مارك زيل رئيس جماعة الجمهوريين في الخارج -فرع إسرائيل إن ترامب «يتحرك بحذر بسبب المخاوف التي أثارها مسؤولون إسرائيليون». وتحدث فريق ترامب كثيرا خلال الحملة الانتخابية عن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.