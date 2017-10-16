ضبط مسؤول مصري كبير بقضية فساد



تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 القاهرة (وكالات) ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية الليلة قبل الماضية القبض على سكرتير عام محافظ السويس، باستراحته، أثناء تقاضيه جزءاً من مبلغ كرشوة من أحد المقاولين. وكان النائب العام أمر بضبط المسؤول وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضى رشى، وأفادت التحقيقات بأن الرشوة كانت مقابل تسريبه قيمة «المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض» بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وقد تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة.