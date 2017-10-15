جوبا تهنئ الخرطوم برفع العقوبات الأميركية

الخرطوم جوبا (وكالات)

هنأت حكومة جنوب السودان نظيرتها في الشمال برفع العقوبات الأميركية، فيما أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن بلاده ستواصل دورها في إحياء عملية السلام في الدولة الجارة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر في بيان، إن غندور زار أمس الأول عاصمة دولة جنوب السودان جوبا للمشاركة في المشاورات التي يجريها المجلس الوزاري للهيئة الحكومية الأفريقية للتنمية (إيغاد) بشأن ملتقى تنشيط اتفاق سلام جنوب السودان.

وأضاف البيان أن وزراء (إيغاد) التقوا برئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت وأطلعوه على نتائج المشاورات التي تمت مع مختلف الفصائل في الجنوب السوداني. وأوضح أن الرئيس سيلفا كير رحب بالجهود التي تبذلها (إيغاد) لتحقيق السلام في جنوب السودان.

وشارك غندور والوفد المرافق له في الاجتماع التشاوري الذي ضم وزراء خارجية كل من إثيوبيا وأوغندا وكينيا ووزير الدولة بالخارجية الجيبوتية ووزير الدولة بالخارجية الصومالية، وبحضور المبعوث الخاص لـ(إيغاد) إلى جنوب السودان ورئيس المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم فيستوس موقاي.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة والتحضيرات والمشاورات الجارية لعقد ملتقى تنشيط اتفاق السلام ورؤية الحكومة حيال الملتقى. وتقدم النائب الأول لرئيس جنوب السودان، تعبان دينق، بالتهنئة لحكومة السودان برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، مؤكداً حرص حكومة جنوب السودان على علاقات جيدة وتعاون مع السودان.