الجيش يحبط هجوماً إرهابياً في سيناء

القاهرة (وكالات)

أحبطت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني المصري هجوماً إرهابياً على أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء، وقال المتحدث العسكري المصري، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: «نجحت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني في إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش مرتديين زي القوات المسلحة، ومزودين بالأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية والأسلحة النارية»، وأضاف: «وفور رصدهم أثناء محاولة التسلل قامت قواتنا بالتعامل معهم مما أسفر عن مقتل العناصر التكفيرية نتيجة انفجار الأحزمة الناسفة».

وكان الجيش المصري قال أمس الأول، إن ستة من جنوده «استشهدوا» في هجوم من جانب «عناصر إرهابية»، وهو مصطلح يشير إلى مسلحين إسلاميين، على نقطة تفتيش أمنية بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي عبر وكالة أعماق التابعة له عن مسؤوليته عن الهجوم، مشيراً إلى قيام اثنين من الانتحاريين بالتنظيم بتنفيذه.

وقالت مراسلة قناة «العربية» الإخبارية، إن أمين شرطة قتل إثر هجوم إرهابي على أحد ألاكمنه الأمنية برفح شمال سيناء أمس الأول، وقالت مصادر إن مسلحين مجهولين هاجموا كمين الماسورة بمدخل مدينة رفح، وأسفر إطلاق النار على قوات الكمين عن مقتل السيد محمد، أمين شرطة (23 عاماً)، بطلق ناري في الرأس، بينما لاذ الجناة بالفرار بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية.

من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد 10 سنوات لخمسة مدانين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قطع طريق أسيوط»، وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة «الدائرة الخامسة إرهاب» على 9 آخرين في القضية بالبراءة.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة بأنهم اشتركوا وآخرين في «تجمهر الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حريتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم قطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر أمام مدينة الحوامدية».

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم هاني أبو مسلم، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الزيتون الإرهابية»، وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في أكتوبر من العام الماضي بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً لـ11 آخرين، في القضية ذاتها. ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون؛ بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة إنشاء فرع داخل الخلية يسمى «سرية الولاء والبراء»، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.