شهيد برصاص الاحتلال وفرار أسير من المستشفى

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت فجر أمس في مخيم جنين غرب المدينة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب محمد أبو خليفة «19 عاماً»، استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال، فيما أصيب خمسة شبان، بينهم إصابة حرجة في منطقة البطن. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت مخيم جنين من محاور عدة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات وإصابة جنود إسرائيليين أيضاً في اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأكد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، أن مواجهات جرت وفتح خلالها الجنود النار في المخيم، وقال إن الجنود الذين دخلوا إلى مخيم اللاجئين واجهوا هجمات، خصوصاً بعبوات ناسفة، وزعم أن «الجنود كانوا في مواجهة خطر محدق، وأطلقوا النار باتجاه المحرضين الرئيسين على أعمال العنف هذه». وأكد أنه لم يصب أي جندي إسرائيلي بأذى.

وقال مصدر طبي، طلب عدم نشر اسمه، إن الشهيد أبو خليفة (18 عاماً)، وصل إلى المستشفى مصاباً بعيار ناري من النوع المتفجر في البطن، حيث أُعلن استشهاده. وأوضح المصدر الطبي أن هناك خمس إصابات أخرى وصلت المستشفى، أربع منها طفيفة وواحدة خطيرة. وقال سكان من المخيم إن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم لليوم الثالث على التوالي، وفي كل مرة تندلع فيها مواجهات مع السكان. ونقلت وكالة (معاً) الفلسطينية عن مصادر صحفية عبرية، أن أسيراً فلسطينياً (32 عاماً) هرب من مستشفى العفولة، بعد وصوله لغاية الفحص الطبي، ظهر أمس.

وأشارت المصادر التي نقلت عنها الوكالة الفلسطينية، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أوصلت الأسير، سامر عودة، إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، وبعد وصوله استطاع الهرب منها. وأجرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط في المنطقة بحثاً عن الأسير الفلسطيني. واستعانت الشرطة بطائرات مروحية وإقامة حواجز ونشر دوريات وخيالة للبحث عن الأسير. ونشرت الشرطة صورة للأسير، وطلبت من الإسرائيليين في العفولة العمل على مساعدتها في القبض على الأسير.