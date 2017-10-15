اليمنيون يحتفلون بذكرى ثورة 14 أكتوبر

بسام عبدالسلام، وكالات (عدن)

احتفل اليمنيون في تجمعات منفصلة أمس بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر 1963 التي أدت إلى خروج البريطانيين من عدن عام 1967.

وقال شهود إن الاحتفالات في مدينة عدن الجنوبية كادت أن تتحول إلى مواجهات بين مؤيدي الحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي والانفصاليين الجنوبيين. وأضاف الشهود أن الجانبين تبادلا إطلاق النار لكن الهدوء عاد بسرعة اثر تدخل مسؤولين من الجانبين ولم تقع إصابات.

واحتفل أنصار الحكومة بالذكرى بإقامة عرض عسكري في الأكاديمية العسكرية في غرب عدن.

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر سعي بلاده المضي قدما نحو استعادة الدولة والدفاع عن الشرعية وتحرير كافة الأراضي من سيطرة الميليشيات الانقلابية. وأضاف أن الدولة الاتحادية هي الحل الوحيد والمقبول على نطاق وطني وإقليمي ودولي واسع لوقف العنف وحفظ الأرواح والدماء ومواجهة آفة الإرهاب، لافتا إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمساندة فاعلة من الإمارات وكل العرب يقفون إلى جانب الشرعية الدستورية وإلى جانب حق اليمن في رفض ومقاومة الانقلاب وهزيمته، كما يقف كذلك المجتمع الدولي، وتدعمنا مواثيقه الدولية.