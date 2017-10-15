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الريال يهزم خيتافي

رونالدو ينقذ «الملكي» في «مئوية زيدان»
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تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017

مدريد (د ب أ)

أنقذ المهاجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد من فخ التعادل، وقاده لفوز صعب ومتأخر 2/‏‏ 1 على مضيفه خيتافي، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، ليمنح الفريق فرصة للاحتفال بمباراته رقم 100 تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وكاد خيتافي يفسد احتفال زيدان بمباراته رقم 100 مع الفريق منذ أن تولى المسؤولية في منتصف موسم 2015/‏‏ 2016، حيث ظل التعادل 1/‏‏ 1 قائما بين الفريقين حتى سجل رونالدو هدف الفوز الثمين للفريق في الدقيقة 85.

وسجل كل من الفرنسي كريم بنزيمة ورونالدو هدفه الأول في الدوري الإسباني بالموسم الحالي ليقودا الريال إلى الفوز الثمين الذي رفع رصيد الفريق إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني في جدول المسابقة.

وتجمد رصيد خيتافي عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية له على التوالي في المسابقة، وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله بنزيمة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل خورخي مولينا هدف التعادل المثير للجدل لخيتافي في الدقيقة 56، ولكن رونالدو سجل هدف الفوز للريال في الدقيقة 85 ليقود الفريق للفوز الثمين. ... المزيد
     
 

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