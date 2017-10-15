رونالدو ينقذ «الملكي» في «مئوية زيدان»

مدريد (د ب أ)

أنقذ المهاجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد من فخ التعادل، وقاده لفوز صعب ومتأخر 2/‏‏ 1 على مضيفه خيتافي، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، ليمنح الفريق فرصة للاحتفال بمباراته رقم 100 تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وكاد خيتافي يفسد احتفال زيدان بمباراته رقم 100 مع الفريق منذ أن تولى المسؤولية في منتصف موسم 2015/‏‏ 2016، حيث ظل التعادل 1/‏‏ 1 قائما بين الفريقين حتى سجل رونالدو هدف الفوز الثمين للفريق في الدقيقة 85.

وسجل كل من الفرنسي كريم بنزيمة ورونالدو هدفه الأول في الدوري الإسباني بالموسم الحالي ليقودا الريال إلى الفوز الثمين الذي رفع رصيد الفريق إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني في جدول المسابقة.

وتجمد رصيد خيتافي عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية له على التوالي في المسابقة، وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله بنزيمة في الدقيقة 39.