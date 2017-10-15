إعصار سيتي يدمر ستوك

لندن (وكالات)

تصدر مانشستر سيتي الذي لم يخسر حتى الآن جدول ترتيب الدوري الانجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد، بعد عرض مذهل آخر قاده للفوز 7 - 2 على ستوك سيتي على استاد الاتحاد.

وبدا انه ليس بوسع أحد إيقاف فريق المدرب بيب جوارديولا المرشح لنيل اللقب، بعدما أحرز ثلاثة أهداف عبر جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج وديفيد سيلفا في أول نصف ساعة، وواصل الفريق طريقه نحو فوزه السادس على التوالي.

على استاد «الاتحاد» في مانشستر، لقن مانشستر سيتي ضيفه ستوك سيتي درساً قاسياً واكتسحه بسبعة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف، أحرزها جابرييل جيوس ورحيم ستيرلنج وديفيد سيلفا في الدقائق 17 و19 و27، مقابل هدف سجله مام بيرام ضيوف في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني، سجل كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الهدف الثاني للضيوف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47، ثم أضاف مانشستر سيتي أربعة أهداف في مرمى ستوك سيتي سجلها جابرييل جيسوس وفيرناندينيو وليروا ساني وبرناردو سيلفا في الدقائق 55 و60 و62 و79.