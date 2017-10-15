شباب الأهلي دبي يعود إلى سكة الانتصارات بـ «بصمة الأجانب»

منير رحومة (دبي)

عاد شباب الأهلي - دبي إلى سكة الانتصارات، بفضل أربعة أهداف، سجلها الأجانب الأربعة، ديوب، ولوفانور، وموسى سو، والكوري الجنوبي تشونج موون، حيث تقاسموا أهداف اللقاء، في عرض فني قوي، خاصة بالنسبة للوجوه الجديدة التي تظهر في تشكيلة «الفرسان الثلاثة» للمرة الأولى، مثل السنغالي موسى سو العائد من الدوري التركي، والكوري الجنوبي تشونج جين موون الذي شارك في الشوط الأول لاعباً آسيوياً.

وسجل السنغالي موسى سو لاعب شباب الأهلي - دبي الذي كان معاراً خلال الموسم الماضي لفنربخشة التركي عودة قوية لملاعبنا، بإحراز هدف الأول في ظهوره الجديد بضربة رأسية، وذلك بعد 512 يوماً من عدم خوضه أي مباراة في مسابقاتنا، وأظهر سو مستوى جيداً، ودعم خط الهجوم بقوة، بعد أن افتتح مواطنه ماكيتي ديوب التسجيل، وأضاف لوفانور الهدف الثاني، واستقبلت جماهير شباب الأهلي دبي اللاعب سو بحرارة كبيرة، وساندته بالهتافات منذ بداية اللقاء، مما سهل من عودته القوية إلى دورينا، بعد أن تم تسجيله في قائمة الفريق خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، بدلاً من الأرجنتيني توماس دي فينسنتي، وأظهر سو انسجاماً كبيراً وتفاهماً مع مواطنه ماكيتي ديوب والمالدوفي لوفانور، حيث بث النشاط والخطورة في الخط الأمامي، مما جعل هجوم الفريق يتحول إلى «مثلث رعب» لـ «فرقة الصقور» التي لم تستطع مجاراة المنافس، وظهرت متفككة الخطوط منذ الدقائق الأولى، كما شهدت المباراة أيضاً مشاركة الكوري الجنوبي توشنج جين موون للمرة الأولى مع شباب الأهلي دبي، حيث تعتبر مباراة الإمارات الأولى التي يظهر فيها الفريق بأجانبه الأربعة، وقدم موون عرضاً فنياً متميزاً، وسجل الهدف الرابع، وأثبت أنه صفقة ناجحة لفريقه بانتظار التأكيد في بقية الجولات.

وفي المقابل، تأثر فريق الإمارات من غياب هدافه ساشا، حيث افتقد القوة الهجومية لتهديد مرمى المنافس، ولم ينجح في صناعة أي فرص حقيقية خطيرة طوال شوطي اللقاء، مقابل حصول أصحاب الأرض على العديد من الفرص السانحة للتسجيل وزيادة «الغلة».