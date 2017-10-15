«الزعيم» يخمد «بركان عجمان» بسيناريو «قلب الطاولة»

عماد النمر (عجمان)

نجح العين في تطبيق سيناريو «قلب الطاولة» للمرة الأولى، في مشواره بالدوري خلال الموسم الحالي، حينما أخمد «بركان عجمان»، وحول تأخره في النتيجة بهدفين إلى فوز 3-2، بفضل الثنائي الياباني شيوتاني تسوكاسا والبرازيلي دوجلاس «هداف الفريق»، ورفع «البنفسج» رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع الوصل، في الوقت الذي فشل فيه «البرتقالي» متذيل ترتيب المنافسة، الحفاظ على أفضلية تقدمه للمرة الثانية في الدوري، بعد الأولى أمام شباب الأهلي دبي 3 - 1 في الجولة الثانية.

ومثلت الدقيقة 66، نقطة التحول في المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم عجمان بثنائية البرازيلي إديلسون وعبدالله مال الله، قبل أن ينجح الياباني شيوتاني تسوكاسا في اختراق دفاعات «البرتقالي» مسجلاً هدف تقليص النتيجة، وعاد اللاعب نفسه بعد مضي دقيقة واحدة ليمرر كرة عرضية لتجد البرازيلي دوجلاس الذي أودعها المرمى بسهولة مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 67، ليعود الأخير ويسجل هدف الحسم قبل نحو ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

ومنح التألق اللافت للثنائي شيوتاني تسوكاسا الذي احتفل بهدفه الثاني على التوالي في الدوري بعد الأول و«الحاسم» في مرمى شباب الأهلي - دبي 2-1، بجانب البرازيلي دوجلاس الذي رفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي «الزعيم» الأفضلية للعين في الشوط الثاني.

ومن المفارقات أن الهدف الأول الذي سجل البرازيلي إديلسون هو الثالث له في شباك العين، حيث سبق له تسجيل هدفين بقميص الشباب في موسم 2013 - 2014، في مرمى الحارس خالد عيسى، كما استعاد عبد الله مال الله لاعب عجمان صاحب الهدف الثاني ذاكرة التهديف في دوري المحترفين، وسجل في مرمى فريقه السابق، بعد آخر هدف له مع العين في مرمى بني ياس موسم 2009 - 2010.