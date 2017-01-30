10 قتلى باشتباكات شرق طرابلس واستمرار معارك بنغازي

عواصم (وكالات)

قتل 10 أشخاص على الأقل، وجرح عدد آخر في مواجهات مسلحة مساء أمس الأول بين ميليشيات في منطقتي ترهونة والقربولي المحاذيتين للعاصمة شرقاً. وبحسب بيان المجلس المحلي لمدينة ترهونة (120 كلم جنوب شرقي العاصمة)، فإن ميليشيات على صلة بتهريب المهاجرين غير الشرعيين هاجمت نقطة أمنية تابعة للمجلس، وتسببت في مقتل أحد أفراد النقطة، ما استدعى من قوات مجلس ترهونة رد الاعتداء بالهجوم على مقرات للميليشيات بالقربولي والاشتباك مع عناصرها لتخلف عدداً من القتلى والجرحى. وأفاد مصدر طبي من أحد مشافي القربولي «العربية.نت»، بأن ثمانية من عناصر ميليشيات المنطقة قضوا خلال القتال، فيما توفي أحد الجرحى بالمستشفى.

وأكد شهود عيان من المنطقة لـ «العربية.نت»، أن حالة التوتر لا تزال مرتفعة بسبب استمرار وجود ميليشيات من ترهونة توالي حكومة الإنقاذ بطرابلس ببعض معسكرات القربولي، ما قد يؤدي إلى معاودة القتال مجدداً.

وفيما تخضع ميليشيات الكاني – التي شاركت في الاشتباكات – لسلطة حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني السابق والتي عادت لمقراتها بطرابلس، ينتشر بمنطقة القربولي (50 كلم شرق العاصمة) عدد كبير من المجموعات المسلحة المنحدرة من أكثر من منطقة ذات المصالح المشتركة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، حيث تعتبر القربولي من أبرز مناطق تجارة البشر بعيداً عن مراقبة أي سلطة في البلاد.

وفي شرق البلاد، أكد المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني ميلود الزوي، أن تحرير كامل غرب المدينة بات قاب قوسين بعد سيطرة قوات الجيش على عدد من الوحدات السكنية بعمارات 12.