الحوثيون ينددون بالحظر الأميركي

صنعاء (الاتحاد)

ندد المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ويجاهرون منذ 12 عاماً بالعداء لأميركا، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع مواطني سبع دول، بينها اليمن من دخول الولايات المتحدة. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التي يديرها الحوثيون وحلفاؤهم في صنعاء أن «تحديد دول بعينها كمصادر محتملة لوجود المتطرفين والإرهابيين، واستهداف مواطني تلك الدول في شؤونهم وتحركاتهم تحت عنوان محاربة الإرهاب والتطرف الإسلامي، بحاجة إلى مزيد من التقييم وإعادة النظر حتى لا يؤخذ الجميع بجرم أو تصرف فئة محدودة». وأكد البيان «عدم قانونية ومشروعية أي محاولات لتصنيف اليمن أو تحديد مواطنيها كمصدر محتمل للإرهاب والتطرف».

والحوثيون، وهم جماعة مسلحة مرتبطة بإيران وشعارها «الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل»، استولوا على السلطة في صنعاء أواخر 2014 وتسببوا مطلع 2015 باندلاع حرب أهلية لا تزال مستعرة حتى الآن. ولم يصدر على الفور تعليق من الحكومة اليمنية الشرعية على القرار الأميركي، إلا أن مسؤولاً في الحكومة المعترف بها دولياً قال لـ «رويترز»، إن اليمن «فزع» من القرار. ونصحت السفارة اليمنية في واشنطن أمس الأحد رعاياها في الولايات المتحدة «بعدم السفر خارج أميركا حتى يتم استيضاح التفاصيل»، وطالبت في بيان بالتواصل مع القسم القنصلي «في حال وجود أي حالات عالقة في المطارات الأميركية».