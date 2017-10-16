ساسي جبيل (تونس)

وقعت الهيئة العربية للمسرح ووزارة الشؤون الثقافية التونسية، أمس اتفاقية بشأن تنظيم الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي الذي ستنظمه الهيئة في تونس من 10 إلى 16 يناير 2018، وأشرف على التوقيع معالي محمد زين العابدين وزير الثقافة التونسي وإسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.

وأكد إسماعيل عبد الله في تصريح لـ«الاتحاد» أهمية انعقاد هذه الدورة في تونس، لما تتميز به من إشعاع ثقافي عربي، ولكونها محطة مضيئة في المسرح العربي، ومهرجانها يعد من أكبر مهرجاناته، وقال إن برنامج المهرجان يتضمن عروضاً مسرحية عربية وتونسية، وتكريم رموز مسرحية تونسية، ومؤتمر فكري وورشات تكوينية، ومعارض للكتب والصور، وندوات تطبيقية، ولقاءات مع مؤسسات دولية صديقة، مبيناً أن الهيئة العربية ستقوم بطبع ونشر الكتاب الذي سيفوز صاحبه في مسابقة «أصوات الغد» الخاصة بتأليف النص المسرحي الموجّه للكبار، التي تنظمها الوزارة والهيئة ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان المسرح العربي، تشجيعاً للكتّاب المسرحيين التونسيين وإثراء للمدونة المسرحية.