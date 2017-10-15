محمد الأفخم: 2018 عاماً للهيئة الدولية للمسرح

الفجيرة (الاتحاد)

قال المهندس محمد الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح أن مجلس إدارة الهيئة قرر أن يكون العام 2018 عام (iti - الهيئة الدولية للمسرح) في العالم، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها، وأن تخصص الهيئة جانباً من فعالياتها الثقافية خلال هذا العام للدول العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً».

وأضاف عقب الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة في مكتبها الرئيس في شنغهاي، أن الهيئة تدرس إقامة احتفال كبير في الإمارات، نظراً لدعمها المباشر لكل أنشطة الهيئة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، ولكونها من أكثر دول العالم استقطاباً للأعمال المسرحية، وتكريماً لها ولدورها في إقامة مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما والأثر الإيجابي الذي تركته في كل المهرجانات المسرحية العالمية.

كما هنأ الأفخم أودي أوزلاي المديرة الجديدة لليونسكو بمناسبة فوزها بمنصب مديرة المنظمة.