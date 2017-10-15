مسلم بن حم يكرم الفائزين في «ملتقى العوامر للقصيد»

العين(الاتحاد)

كرم الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، الفائزين في مسابقة «ملتقى العوامر للقصيد - الموسم الأول»، والتي اختصت بالشعر النبطي وخاصة لأفراد قبيلة العوامر في سائر دول الخليج العربي. وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة إمسام بالأمم المتحدة، والشيخ كرامة بن عايض بن طبازا العامري، وعدد من شيوخ وأعيان قبيلة العوامر، ونخبة من شعراء الخليج.

وجاء في المركز الأول وبيرق شاعر ملتقى العوامر الشاعر محمد بن مقبل بن توكل العامري، وحلّ في المركز الثاني الشاعر نافع بن سالمين بن حسنى العامري، وفي الثالث الشاعر محسن بن مهدي بن نسيعه العامري، وفي الرابع الشاعر محمد بن غانم بن الضب العامري، وفي الخامس محمد بن حمد بن شحنه العامري، وفي السادس حسن بن يسلم بن نسيعه العامري، وفي السابع حمد بن الغفيلي بن نسيعه العامري، وفي الثامن سالم بن سعيد بن شحنه العامري، وفي التاسع محمد بن علي بن حواس العامري، وفي العاشر محمد بن سعيد بن سعد العامري.

وأشاد الشيخ مسلم بن حم بفكرة الملتقى والقائمين عليه، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالشعر والشعراء بشكل خاص والموروث الثقافي بشكل عام، وكذلك بالدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سموه الدائمة بصون ركائز التراث الإماراتي العريق. لافتاً إلى أن هذا الاهتمام بدأ منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، والذي كان محباً للشعر والشعراء، وأقام مجالس الشعر في مختلف أنحاء الدولة، ورفع مكانة الشعراء وشجعهم.

ومن جانبه أشار راشد بن البريك بن قاسم العامري، منظم وصاحب فكرة الملتقى، أن الغرض من إقامة هذا الملتقى هو المساهمة في تعزيز الاهتمام بالشعر، وقال إن الملتقى منذ الإعلان عنه شهد إقبالاً كبيراً من شعراء العوامر في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان واليمن، وتم الاكتفاء بعدد 45 شاعراً.

وأوضح العامري أن لجنة التحكيم ضمت كلاً من: مبارك بن محمد بن كليلة العامري، سعيد بن مسلم بن حيثول العامري، حمد بن سالم بن دومان العامري، جعفر بن سعيد بن الشغيبة بن جعفر العامري.

كما ضمت لجنة التنظيم عدداً من متذوقي الشعر من شباب القبيلة وهم: صالح بن عبدالله بن الشحري بن كليلة العامري، ومحمد بن مبخوت بن طرموم بن كسبوبه العامري.