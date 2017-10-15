مسلم بن حم يكرم الفائزين في «ملتقى العوامر للقصيد»

العين(الاتحاد)
كرم الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، الفائزين في مسابقة «ملتقى العوامر للقصيد - الموسم الأول»، والتي اختصت بالشعر النبطي وخاصة لأفراد قبيلة العوامر في سائر دول الخليج العربي. وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة إمسام بالأمم المتحدة، والشيخ كرامة بن عايض بن طبازا العامري، وعدد من شيوخ وأعيان قبيلة العوامر، ونخبة من شعراء الخليج.
وجاء في المركز الأول وبيرق شاعر ملتقى العوامر الشاعر محمد بن مقبل بن توكل العامري، وحلّ في المركز الثاني الشاعر نافع بن سالمين بن حسنى العامري، وفي الثالث الشاعر محسن بن مهدي بن نسيعه العامري، وفي الرابع الشاعر محمد بن غانم بن الضب العامري، وفي الخامس محمد بن حمد بن شحنه العامري، وفي السادس حسن بن يسلم بن نسيعه العامري، وفي السابع حمد بن الغفيلي بن نسيعه العامري، وفي الثامن سالم بن سعيد بن شحنه العامري، وفي التاسع محمد بن علي بن حواس العامري، وفي العاشر محمد بن سعيد بن سعد العامري.
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ومن جانبه أشار راشد بن البريك بن قاسم العامري، منظم وصاحب فكرة الملتقى، أن الغرض من إقامة هذا الملتقى هو المساهمة في تعزيز الاهتمام بالشعر، وقال إن الملتقى منذ الإعلان عنه شهد إقبالاً كبيراً من شعراء العوامر في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان واليمن، وتم الاكتفاء بعدد 45 شاعراً.
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كما ضمت لجنة التنظيم عدداً من متذوقي الشعر من شباب القبيلة وهم: صالح بن عبدالله بن الشحري بن كليلة العامري، ومحمد بن مبخوت بن طرموم بن كسبوبه العامري.