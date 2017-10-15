جولات «شاعر المليون» تنطلق في 23 الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أمس، أن لجنة تحكيم الموسم الثامن من برنامج «شاعر المليون»، ستبدأ جولاتها في دول الخليج والدول العربية في نهاية أكتوبر الحالي، لاختيار نخبة من الشعراء المتقدمين للمنافسة في الموسم الثامن 2017 - 2018.

وصرح معالي اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن «برنامج (شاعر المليون) شهد نجاحاً منقطع النظير، وتابعه ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، حتى وصل إلى المستوى الذي يليق به وبإمارة أبوظبي».

وأضاف فارس المزروعي، أن البرنامج يعكس مدى الدور الكبير الذي تقوم به لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، لدعم الحركة الشعرية في الوطن العربي، والرغبة الصادقة في تعزيز الشعر للنهوض بالأدب والمفردة النبطية.

وأضاف: «اليوم نهنئ أنفسنا بهذا البرنامج الضخم وهذه المسابقة الرائدة والهادفة إلى اكتشاف المواهب الناشئة، وإطلاق الطاقات القادرة على المُساهمة في الإنتاج الثقافي والفني، وبما يتناسب مع الصورة الحضارية المشرقة لأبوظبي ودولة الإمارات».

ومن جهته، صرح عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، بأن العاصمة الأردنية عمّان، في يومي 23 و24 أكتوبر، ستكون أولى محطات جولة لجنة التحكيم، والتي تضم في عضويتها الدكتور غسان الحسن، وسلطان العميمي وحمد السعيد، كما ستوجد اللجنة الاستشارية في الجولة والمكوّنة من بدر صفوق وتركي المريخي، تليها العاصمة الكويتية (من 3 إلى 5 نوفمبر)، ثم العاصمة السعودية (من 11 حتى 15 نوفمبر)، وستختتم اللجنة جولاتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي في27 إلى 29 نوفمبر المقبل.

كما أوضح المزروعي أن أماكن مقابلة الشعراء المترشحين ستكون على النحو التالي: «فندق هوليدي ان عمّان» في الأردن، فندق جميرا في الكويت، فندق الفيصلية في السعودية، مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

ومن جهته، قال سلطان العميمي، عضو لجنة تحكيم مسابقة «شاعر المليون»، إنه من المتوقع أن تشهد الجولات، كما هي العادة، إقبالاً كبيراً من المتقدمين الذين بادروا بإرسال مشاركاتهم، حيث تم استقبال الآلاف من الترشيحات على مدى الشهور الماضية.

وذكر العميمي أن البرنامج يحظى بمعدلات مشاهدة مرتفعة ويشكل ظاهرة إعلامية واجتماعية بكل معنى الكلمة، مؤكداً أن «شاعر المليون» من دون شكّ من أبرز العلامات الفارقة في عالم التلفزيون العربي، ويعد المتنفس الشعري الوحيد الذي يستطيع من خلاله الشعراء أن يظهروا به للعالم العربي والأجنبي على حدّ سواء. يذكر أن مسابقة «شاعر المليون» تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتُقام كل سنتين، بالتناوب مع مسابقة «أمير الشعراء» للشعر الفصيح. وتبلغ قيمة جوائز مسابقة «شاعر المليون» للفائزين الخمسة الأوائل 15 مليون درهم إماراتي، حيث يحصل صاحب المركز الأول والفائز بلقب «شاعر المليون» على خمسة ملايين درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، إضافة لمنح الفائز الرابع مليوني درهم، والخامس مليون درهم إماراتي.