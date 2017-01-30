58 قتيلاً بهجوم أميركي على «القاعدة» وسط اليمن

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قتل 43 مسلحاً في هجوم أميركي بطائرات من دون طيار ومروحيات قتالية استهدفت فجر أمس الأحد معقلاً لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال سكان محليون لـ«الاتحاد»، إن قوات أميركية خاصة على متن مروحيات هليكوبتر ترافقها طائرات من دون طيار نفذت فجر الأحد هجوماً مباغتاً على منازل قيادات قبلية مرتبطة بتنظيم القاعدة في قرية يكلا ببلدة ولد الربيع في شمال محافظة البيضاء. وتقع قرية يكلا في منطقة جبلية متاخمة لمحافظة مأرب (شرق) وتبعد 112 كيلومتراً عن جنوب شرق صنعاء، وهي معقل عبدالرؤوف الذهب زعيم تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وأحد أبرز قيادات التنظيم في البلاد.

وذكروا أن العملية العسكرية بدأت بقصف صاروخي شنته طائرات من دون طيار على منازل عبدالرؤوف الذهب وشقيقيه سلطان وعبدالإله، بالإضافة إلى مسجد ومدرسة ومركز طبي في المنطقة التي تخضع لهيمنة عناصر تنظيم القاعدة والجماعات القبلية الموالية للتنظيم، مشيرين إلى أن قصف «الدرونز» أعقبه قصف مكثف لمروحيات أباتشي القتالية على الأهداف السابقة قبل أن تنفذ إنزالا مظليّاً لجنود على منزل عبدالرؤوف الذهب الذي يتولى قيادة التنظيم المتشدد في البيضاء منذ مقتل شقيقه «قائد» في غارة جوية أميركية على المنطقة في أغسطس 2013.

وقال أحد السكان «قصفت المروحيات المنازل بالصواريخ قبل أن تنزل مظليين على منازل عبدالرؤوف وشقيقيه قاموا بقتل كل من كان بداخلها»، لافتاً إلى اندلاع اشتباكات بين الجنود ومسلحي عناصر تنظيم القاعدة خلال الهجوم الذي استمر قرابة 40 دقيقة. وقال مسؤول محلي فضّل عدم ذكر اسمه لـ«الاتحاد»، «قتل خلال الهجوم الأميركي 43 مسلحاً بينهم ثلاثة قياديين هم عبدالرؤوف وسلطان الذهب وسيف النمس الجوفي بالإضافة إلى 15 من النساء والأطفال بينهم زوجة عبدالرؤوف وثلاثة من أطفالهما». وذكر مسؤول آخر أن عبدالإله الذهب، الشقيق الأصغر لعبدالرؤوف، نجا من الهجوم لعدم تواجده في المنزل فجر الأحد.