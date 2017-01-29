«القاعدة» يشن هجوماً على مقر الأمن في زنجبار

بسام عبدالسلام(عدن)

شن مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة هجوما على مبنى الأمن العام في مدينة زنجبار دون أن يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الحكومية.

وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن المهاجمين أطلقوا 3 قذائف باتجاه مبنى الأمن العام أثناء حضور مدير الأمن العميد عبدالله الفضلي ولقائه عددا من القيادات الأمنية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الجنود فيما لاذا المهاجمون بالفرار.وتوعدت السلطات المحلية والأمنية في محافظة أبين،جنوب اليمن، بالراد الحاسم على الجماعات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

وترأس محافظ أبين الخضر السعيدي اجتماعا بعدد من القيادات الأمنية في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية التي تستهدف المواقع والحواجز الأمنية والتي كان آخرها اغتيال قائد الحزام الأمني في لودر رشدي العلواني و3 من مرافقيه السبت الفائت. وأكد المحافظ أن إدارته تعمل على تقييم أداء الحملة الأمنية التي تم تنفيذها قبل 6 أشهر من أجل تطهير أبين من التنظيمات الإرهابية، مضيفا أنه سيتم الوقوف بحزم لاجتثاث كل أيادي الغدر والإرهاب التي تحاول إعادة الفوضى وعدم الاستقرار إلى المحافظة.

وأضاف أن هناك رؤية أمنية جديدة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة وملاحقة فلول القاعدة والقضاء عليها في كل مناطق المحافظة.