«النصر الأول» في «زعبيل»!

مراد المصري، وليد فاروق (دبي)

حقق النصر انتصاره الأول على استاد زعبيل، بدوري الخليج العربي هذا الموسم، بتغلبه على دبا الفجيرة 3 - 1 مساء أمس، ولم يعرف «العميد» الفوز في مبارياته الأولى بالملعب نفسه، الذي شهد خسارته أمام الوحدة في الجولة الثانية، وجاء تفوق «الأزرق على «النواخذة» بالتخصص، وخلال سبع مباريات بين الفريقين في «عصر الاحتراف» رجحت كفة النصر 5 مرات مقابل التعادل مرتين، والنقاط الثلاث رفعت رصيد «العميد» إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد «النواخذة» عند 6 نقاط.

وفي الوقت نفسه، نجح برادة في إنهاء انتظار دام 338 دقيقة هذا الموسم، ليسجل أول أهدافه بعدما عانده الحظ في المباريات الثلاث الماضية، وبعد محاولات عدة في مباراة أمس كسر عناد الشباك في 68 دقيقة، ثم عاد مرة أخرى ليكمل المهمة بـ «ثنائية».

وعاد برادة من حيث أنهى الموسم الماضي على ملعب زعبيل، حينما سجل هدفاً من تصويبة قوية من خارج المنطقة في شباك حتا ضمن نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما تمكن هذه المرة من تكرار المشهد بتسديدة صاروخية على الملعب نفسه، افتتح فيها التسجيل لفريقه النصراوي، فيما ترجم جهود زملائه بهدف ثالث أنهى به اللقاء بعد تمريرة من أحمد الياسي.

وكان برادة أحد الأجانب الذين سجلوا في شباك «النواخذة» خلال الموسم الماضي، وتفوق «العميد» 4-1، ووقتها سجل أيضاً العراقي مهند كرار الذي رحل بعد ذلك، والبوركيني جوناثان بترويبا، وهدف لعلي الظنحاني بالخطأ في مرماه.