أكاديمية اتحاد الكرة تنظم ندوة «الابتكار والحوكمة»

دبي (الاتحاد)

تقيم أكاديمية اتحاد الكرة للإدارة الرياضية، ندوة اليوم، بعنوان «الابتكار في كرة القدم، التعليم والحوكمة»، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر اتحاد الكرة بضاحية الخوانيج بدبي، وتتضمن 3 جلسات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عصراً.

ووجهت الأكاديمية الدعوة للحضور إلى المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإلى رئيس وأعضاء لجنة الحكام والمراقبين ومقيمي الحكام، كما وجهت الدعوة للإعلاميين وكل المهتمين بالشأن الكروي.

تتناول جلسات الندوة 3 محاور رئيسية، الجلسة الأولى عن الابتكار بالتعليم في كرة القدم، ويحاضر فيها د. تي جي روسانديش رئيس الجامعة الأميركية للرياضة بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأميركية، وتتناول الجلسة الثانية، بناء الصلابة العقلية والإعداد النفسي للحكام والمدربين والإداريين في كرة القدم، ويحاضر فيها د. ناصر العامري، في حين ستناقش الجلسة الثالثة موضوع حوكمة شركات كرة القدم، وآليات استثمار المدخرات المالية للاعبين، ويحاضر فيها وضاح الطه.