فيصل النقبي (الفجيرة)

حجز فريق الفجيرة ذئاب، أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 من كأس رئيس الدولة رغم التعادل مساء أمس مع مصفوت بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للتصفيات التمهيدية للكأس، والخاصة بفرق دوري الهواة.

ورفع «الذئاب» الرصيد إلى 10 نقاط وبفارق 3 نقاط كاملة عن العروبة، الذي حقق فوزاً صعباً على الذيد لينتقل للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبنفس رصيد النقاط احتل الحمرية المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد فوزه الصعب على مسافي 2-1.

وتشير اللائحة في التصفيات إلى الاحتكام إلى فارق المواجهات المباشرة أولاً قبل فارق الأهداف، وهذا ما يمنح الفجيرة الأفضلية حتى في حالة الخسارة في المباراة المقبلة أمام مسافي، لأن المواجهات بين الفجيرة ووصيفه العروبة والحمرية الثالث تصب في مصلحة الفجيرة.

وفي مصفوت واجه لاعبو الفجيرة منافساً عنيداً أدى مباراة كبيرة ونجح في خطف نقطة مستحقة من أمام «ذئاب مارادونا»، حيث تقدم أولاً عن طريق عمر مراد في الدقيقة 23 من زمن المباراة، ونجح مايد المسماري في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني سجل الفرنسي عمر كاسوكو من ركلة جزاء هدف التقدم للفجيرة في الدقيقة 54، لكن رغبة لاعبي مصفوت الكبيرة ساهمت في العودة للمباراة مجدداً عن طريق هدف التعادل الذي سجله المحترف فاتري ساخي في الدقيقة 72.

وفي مربح قفز العروبة للمركز الثاني في المجموعة بعد فوزه الصعب على الذيد 2-1 في مباراة مثيرة حبست أنفاس جماهير الناديين، حيث تقدم العروبة أولاً عن طريق حسن خميس في الدقيقة 24 وعادل الذيد النتيجة عن طريق السنغالي بابا ويجو في الدقيقة 56، لينجح يوسف شاه لاعب العروبة في قيادة فريقه للنقاط الثلاث بهدف ثمين في الدقيقة 67، ليحافظ العروبة على النقاط الثمينة ويرفع رصيده لسبع نقاط وتجمد رصيد الذيد عند النقطة السادسة.

وفي اللقاء الثالث استطاع الحمرية أن يعود بالنقاط الثلاث بعد لقاء صعب بهدفين لهدف سجلهما المحترف ماركوس سيلوا في الدقائق 6 و72 وقلص لمسافي محترفه يالي جوني في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة يحتل الحمرية المركز الثالث برصيد 7 نقاط بانتظار مباريات الجولة الخامسة لخطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة، إلى جانب الفجيرة.