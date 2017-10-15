اتحاد الكرة يدرس عقد اجتماع ثلاثي لحسم «الرقابة المالية»

معتز الشامي (دبي)
يدرس اتحاد الكرة الدعوة لاجتماع ثلاثي خلال الأسبوع الجاري، بين الأطراف ذات العلاقة بعملية الرقابة المالية على ميزانيات الأندية المحترفة ومصروفاتها السنوية على التعاقدات والرواتب والأجور، وذلك لبدء التنفيذ في المشروع الذي سبق وأعلن عنه الاتحاد الموسم الماضي، واستغرق وقتاً طويلاً في تنقيحه قبل إطلاق ما يسمى بلجنة الرقابة المالية، التي ستكون مسؤولة عن التدقيق على ميزانيات الأندية ومراجعتها للتأكد من عدم وجود أي اختراقات في سقف رواتب اللاعبين، بالإضافة لعدم تكبد الأندية لأي خسائر مالية.
ورغم تشكيل لجنة الرقابة المالية منذ أكثر من 3 أشهر مضت، فإن اللجنة لا تزال بلا دور وبلا لوائح تمكنها من البدء في تفعيل دورها الرقابي على الأندية، وبالتالي غابت تماماً عن صفقات «الميركاتو الصيفي» الأخير، وباتت «حبراً على ورق»، بسبب تأخر الاتحاد في وضع الخطوط العريضة لآلية عمل الرقابة المالية بالتنسيق مع لجنة دوري المحترفين.
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ويتوقع أن يشهد الاجتماع المنتظر، الاتفاق على الآلية التي تمكن لجنة الرقابة من العمل بالتناغم اللازم بين لجنة دوري المحترفين ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بحيث يكون للجنة المحترفين الخطوة الأولى، في مراجعة ميزانيات الأندية وتسلمها من الأندية، ومن ثم تحويلها للجنة أوضاع اللاعبين للتأكد من سلامة الموقف المالي للأندية قبل أي عمليات للقيد.
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ووفق المعطيات السابقة، يتوقع أن يتم التطبيق الرسمي لعمل الرقابة في صورتها الجديدة، مع الدور الثاني للدوري، وتحديداً قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بينما يتوقع أن يتم تأجيل تلك الخطوة في أندية الأولى إلى الموسم المقبل، حتى تتمكن الأندية الهاوية من توفير ما يلزم من موظفين ومسؤولين عن الجانب المالي.
وكان اتحاد الكرة قد أطلق مشروعاً بتشكيل لجنة رقابة مالية تقوم بمراقبة موازنات الأندية، لمنع إهدار المال أموال شركات الكرة المحترفة على صفقات اللاعبين، وهو ما يسهم في ضبط الأسعار في سوق الانتقالات وضمان عدم اختراق السقف عبر سلسلة من الإجراءات المنتظر أن يتم تعميمها، وتصل لدرجة تقديم الأندية لكشوفاتها البنكية بشكل مستمر، والإفصاح عن مصادر تمويلها، والمبالغ الحقيقية التي تدخل في خزائنها سواء عبر دعم المجالس الرياضية أو مسؤولي الأندية المباشرين.
وتفيد المتابعات أن شركة ديوليت التي تم تكليفها من قبل لجنة دوري المحترفين قبل ختام الموسم الماضي، بإعداد مشروع لوائح وقوانين يتم تعميمها على الأندية للالتزام بها في نظام التراخيص، قد أعدت تصوراً كاملاً، يتعلق بضبط الإنفاق وتعويد الأندية على اتباع نظام الميزانية الموسمية، وذلك منذ أبريل الماضي، وهو المشروع الذي بات جاهزاً للتنفيذ.