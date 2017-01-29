الرئيس اليمني يأمر بنقل مقر البرلمان إلى عدن



تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017 عدن (الاتحاد) أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الليلة قبل الماضية، مرسوماً رئاسياً بنقل مقر البرلمان إلى عدن العاصمة المؤقتة في جنوب البلاد، في إجراء يستكمل الخطوات الرئاسية الهادفة لتجريد المتمردين الحوثيين وحلفائهم الذين يسيطرون على صنعاء من أي صلاحيات. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن الرئيس هادي أصدر المرسوم الرئاسي رقم 19 لسنة 2017، الذي قضى بأن «يعقد مجلس النواب (البرلمان) اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن»، ملزماً هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بـ«العمل على تنفيد هذا القرار». ويرأس يحيى الراعي، وهو قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي صالح، البرلمان اليمني الذي عاود، في إجراء وصفه مراقبون قانونيون وسياسيون بالباطل، عقد جلساته في صنعاء في أغسطس الماضي بعد انقطاع دام 18 شهراً. ومنح البرلمان، في أول جلسة له بصنعاء بعد معاودة نشاطه، الثقة للمجلس السياسي، المشكل مناصفة بين حزب صالح وجماعة الحوثيين، كسلطة تنفيذية رئاسية في البلاد.وذكرت وكالة (سبأ) الحكومية أن الرئيس هادي أصدر أيضاً المرسوم رقم 18 لسنة 2017 بإلغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب. ونص القرار الرئاسي على «رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب»، و«بطلان وانعدام ترتيب أي أثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات». ويأتي القراران الرئاسيان استكمالا للخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة المعترف بها دولياً وتعكس مدى اليأس من العودة إلى صنعاء، ومنها نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن، ودعوة مختلف البعثات والمنظمات الدبلوماسية والسفارات والشركات إلى نقل مقارها إلى المدينة الساحلية الجنوبية.