ميسي ليس أسطورة!

محمد حامد (دبي)

اسمعي يا أرجنتين.. ميسي يريد أن يحظى بالاحترام لا أكثر، هو لا يتطلع إلى التربع بمفرده على قلب عشاق التانجو، ولا يطمح أن يكون الأسطورة التي تتفوق على مارادونا أو حتى تضاهيه، بهذه الكلمات كتبت كريستينا كوبيرو عبر صفحات «موندو ديبورتيفو» الإسبانية لتشارك في الجدل المثار بقوة على الساحة العالمية حول الأسطورة الأفضل في تاريخ كرة القدم بشكل عام والكرة الأرجنتينية بشكل خاص، هل هو دييجو أرماندو مارادونا أم ليونيل ميسي؟

الجدل عاد بقوة عقب تسجيل ميسي ثلاثية الحسم في مرمى إكوادور، ليأخذ الأرجنتين إلى مونديال روسيا 2018، بعد أن كان الموقف ضبابياً حتى الجولة الأخيرة للتصفيات اللاتينية المؤهلة للمونديال، وعقب المباراة اندلعت موجة الجدل من جديد، حيث يقول عشاق الأسطورة مارادونا إنه منح الأرجنتين مجد المونديال، فيما نجح ميسي هذه المرة في أخذهم للمونديال، ومن ثم ما كان لهذه المقارنة أن تعود إلى السطح من جديد في هذا الإعلامية الإسبانية كريستينا كوبيرو التي سبق لها تغطية 6 نسخ مونديالية، و6 دورات أولمبية، وكذلك دوري الأبطال، والليجا، وغيرها من الأحداث طوال مسيرتها المهنية التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، كتب عبر موندو ديبورتيفو: «ميسي ليس شخصية صاخبة، فهو خجول ولكنه لا يفتقد إلى الشخصية، هذا على المستوى الإنساني، وفيما يتعلق بمكانته الكروية، فمن السهل أن يقول البعض خارج الأرجنتين إنه الأفضل في التاريخ، وقد يكون ميسي هو الأسطورة في عيون من يعشقون كرة القدم». وتابعت كوبيرو: «في الأرجنتين الأمور تبدو مختلفة، فالملايين من عشاق كرة القدم في بلد الهواء العليل لديهم قناعاتهم الخاصة التي تختلف عن غيرهم، ولديهم حساسية مفرطة في بعض القضايا، إنهم الآن وبعد أن حصل ميسي على الكرة الذهبية 5 مرات، وأبهر العالم على مدار سنوات وسنوات، الآن فقط يقولون إنه الأسطورة لأنه أحرز 3 أهداف في إكوادور وأخذهم للمونديال، يا أرجنتين ميسي لا يريد أن يكون أسطورة، كل ما يريده أن يحظى بالاحترام، وأن يستمتع بالمشاركة مع منتخب التانجو، والأهم بالنسبة له أن يجعل عشاق الأرجنتين يستمتعون بمنتخبهم، ويفخرون به» .

وأضافت: «لا تصنعوا له تمثالاً، هو يريد منكم أن تحترموا منتخب الأرجنتين، ولهذا حرص على إرسال إشارات في هذا الاتجاه، كاشفاً عن رغبته في أن يتوحد الجميع خلف اسم الأرجنتين، فهو يدرك بحكم وجوده في البارسا أن التوحد خلف هدف بعينه هو الذي يقود الجميع لتحقيق إنجاز كبير، ميسي يريد أن يحصل منتخب بلاده على نجمة مونديالية جديدة».