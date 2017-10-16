1200 مشارك في مؤتمر ومعرض «مي فيت» بدبي

دبي (الاتحاد)

شهد مؤتمر ومعرض «مي فيت» للصحة واللياقة البدنية الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط نجاحاً كبيراً، بمشاركة أكثر من 1200 شخص من 21 دولة، بينهم 800 من الشباب، وأكثر من 600 مدرب لياقة بدنية تبادلوا خبراتهم في المعرض، كما قدمت أكثر من 30 شركة دولية أحدث منتجاتها من التقنيات التي تتعلق باللياقة والصحة البدنية.

وحضر كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وجريج باوتشر، الرئيس التنفيذي لشركة مي فيت برو، ورانيا بشور، الشريك في مي فت افتتاح المؤتمر الذي أقيمت فعالياته على مدار ثلاثة أيام في فندق جميرا كريكسايد.

وتم تخصيص يوم من المؤتمر للشباب، تحت عنوان «مؤتمر الشباب للرياضة واللياقة البدنية»، حيث حضر طلاب من خمس مدارس حكومية وخمس مدارس خاصة في دبي إلى المعرض، وقدمت لهم محاضرات تحفيزية وتدريبات لياقة بدنية بواسطة مجموعة من أفضل مدربي اللياقة البدنية. وأشاد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بمؤتمر ومعرض «الصحة واللياقة البدنية» وقال: «لقد كانت مشاركة الشباب في الحدث مبادرة رائعة، يحرص المجلس على مد جسور التعاون مع جميع الجهات لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها المجلس لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية2021، والتي تسهم في تطوير العمل الرياضي في الدولة، وتأتي استضافة دبي لهذا الحدث المهم مواصلة لنهجها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبيرة والمميزة التي تزيد على 400 فعالية رياضية في العام، لتصبح دبي هي الوجهة الرياضية المفضلة والبيئة الجاذبة لكل الرياضات من مختلف أنحاء العالم».