«التعاون للدراجات» يشارك بـ 3 لاعبين في «العربية»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يستعد فريق التعاون للدراجات للمشاركة في البطولة العربية للطريق، التي تستضيفها مصر في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، بثلاثة لاعبين، هم راشد المنصوري وعبدالله المنصوري وحسن الشحي في فئات الناشئين والشباب والرجال، حيث تعد أفضل تمهيد قبل الانتقال إلى البطولة العربية للمضمار التي تستضيفها الشارقة ديسمبر المقبل.

وكشف عبدالله حسن الشحي، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، عن جهود كبيرة لمساعدة دراجي النادي على التحضير الجيد قبل المشاركة في البطولة العربية، في ظل التوقعات الكبيرة بأن يتابعوا حصد النتائج الإيجابية على غرار ما حدث أخيراً في كأس آسيا للمضمار بالهند، وقال: فوز حسن الشحي ببرونزية البطولة وسط مشاركة أفضل عناصر اللعبة في القارة، يؤكد بالدليل القاطع درجة التطور التي بلغها النادي في اللعبة نتيجة الجهود التي تبذل من كل المعنيين بالأمر، خصوصاً المدرب السوري محمد برهان، ولا ننسى ما قام به مجلس الإدارة السابق برئاسة سيف محمد بن صالح وبقية أعضاء المجلس. وأضاف: «أثمر الأداء العالي في كأس آسيا عن الفوز ببرونزية الشحي والمركز الرابع عن طريق عبدالله المنصوري في المطاردة الفردية، والآن نستعد للبطولة العربية برغبة كبيرة في المنافسة وليس مجرد المشاركة فقط، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العناصر الموجودة تستشرف المستقبل بأفضل مرحلة يمكن أن تقودنا إلى النتائج الإيجابية».

بدوره قال المدرب محمد برهان، البطولة العربية المقررة بالقاهرة أفضل اختبار للقدرات الكبيرة التي يتميز بها جميع دراجي التعاون بعد النتائج المشرفة في كأس آسيا، والمستوى الفني الذي يؤكد قيمة المواهب الشابة في النادي، موضحاً أن مجلس الإدارة منحه الصلاحيات اللازمة لإعداد الفريق وتهيئة جميع الظروف لأجل المشاركة الإيجابية في البطولة العربية، وقال في الوقت نفسه إن الدراجين يشعرون بحالة كبيرة من التفاؤل قبل المشاركة على خلفية نتائجهم القوية في الآسيوية، وهو ما يعزز الثقة في دواخلهم بأهمية ما يمكن أن يمثل دافعاً قوياً لإظهار أفضل ما لديهم.