طموحات كبيرة لـ «الكيك بوكسينج» في «عربية الأردن»

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج للعاصمة الأردنية عمان استعداداً للمشاركة في فعاليات البطولة العربية التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان حتى الأحد المقبل، وحظيت البعثة باستقبال رائع، ونقلت البعثة للجنة المنظمة تحيات وأمنيات عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

وتفتتح البطولة غداً بصالة الشهيد راشد الزيود، بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 8 منتخبات عربية، هي الإمارات، مصر، فلسطين، مملكة البحرين، الجزائر، الكويت، ليبيا، اليمن، إضافةً إلى الأردن مستضيف البطولة.

وكانت بعثة منتخبنا قد غادرت البلاد صباح أمس عن طريق مطار أبوظبي برئاسة فهد خلفان العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد وتضم مشرف المنتخب خدوم الكعبي وإداري البعثة عمر النعيمي والجهاز الفني المكون من المدربين ياسر رامز عامر ويوسف بن جنة و6 لاعبين هم: سعيد محمد القبيسي وفارس محمد المنهالي، علي عاصم الخاجة ومنصور احمد المنصوري، عبيد الكعبي، ومحمد نعيم الأنصاري.

وانتظم منتخبنا فور وصوله في معسكره بجانب الوفود الشقيقة المشاركة في النسخة التاسعة ويعقد الاجتماع الفني لأهلية اللاعبين وقرعة البطولة صباح غد قبل موعد حفل الافتتاح عصر نفس اليوم واظهر جميع لاعبينا معنويات عالية استعدادا لأول مشاركة عربية بعد إشهار الاتحاد.