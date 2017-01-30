محافظ حضرموت: ميناء المكلا شريان الحياة في اليمن

عدن(الاتحاد)

أكد محافظ حضرموت، أحمد سعيد بن بريك، أن ميناء المكلا أصبح يمثل شريان حياة مهما في اليمن بشكل عام في ظل تنامي الحركة التجارية منذ تحرير المدينة من سيطرة تنظيم القاعدة في أبريل 2016. وأشار إلى أن الميناء يشهد تطورات كبيرة في استقبال خطوط تجارية جديدة وارتفاع معدل مناولة الحاويات وعمليات التفريغ والشحن للبضائع. جاء ذلك خلال زيارة المحافظ إلى أرصفة ميناء المكلا برفقة رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر باجرش وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وأضاف إن الميناء يمثل شريان حياة مهما في اليمن بشكل عام لما يختزله من أهمية بارزة ودور ريادي جعل منه متنفساً للكثير من محافظات الجمهورية من خلال الخدمات الهائلة المتنوعة التي يقدمها، مشدداً على ضرورة العمل المنسق للارتقاء بمستوى العمل التجاري في الميناء خلال الفترة القادمة. وثمن الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تطبيع الأوضاع في مختلف القطاعات الخدمية من بينها الميناء الذي حظي بدعم سخي من أجل تعزيز نشاطه التجاري والارتقاء به نحو الأفضل. وسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أكتوبر 2016 قاطرة بحرية حديثة لميناء المكلا للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة وزيادة النشاط التجاري الذي يتنامى بشكل مطرد في حضرموت.