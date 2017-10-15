الشارقة يتفوق على شباب الأهلي ويتربع على القمة

رضا سليم (دبي)

تربع الشارقة على قمة دوري اليد بالعلامة الكاملة بعد فوزه على فريق شباب الأهلي – دبي 201-8 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة نادي الشارقة، ليرفع الملك الشرقاوي رصيده إلى 9 نقاط فيما وصل شباب الأهلي دبي رصيده إلى 5 نقاط. في الوقت الذي سجلت مباراة الوصل والنصر التي أقيمت بصالة الإمبراطور أمس الأول أول حالة تعادل في الدوري بعدما انتهت بالتعادل 15-15، وانتهى الشوط الأول 8-5 للنصر، أدار اللقاء الحكم الدولي محمد النعيمي ومعه فاضل أحمد وعلى الطاولة علي جعفر ومحمد جمعة والمراقب الفني أحمد حسن، ورفع الوصل رصيده إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد النصر.

أما عن تفاصيل مواجهة، قمة الدوري بين الشارقة وشباب الأهلي دبي، فقد بدأ أصحاب الأرض المباراة بعد مرور دقيقتين حيث سجل بلال مال الله التقدم الأول إلى أن الضيوف ردوا بهدفين متتاليين عن طريق يوسف بلال وعيسى البناي، ليتقدم 2-1 في أول 5 دقائق، ويظهر سلطان محمد في الكادر ويسجل الهدف الثالث لفريق شباب الأهلي- دبي. يرتكب لاعبو الشارقة العديد من الأخطاء مع ضياع اللمسة الأخيرة من اللاعبين يسجل سليم الهدوي محترف الملك أول أهدافه، ويقلص النتيجة إلى هدف، ويسجل ناصر خميس أول أهدافه بعدما أهدر فرصتين، ويرد مبارك عبدالله للشارقة، إلا أن البناي يرفع الفارق إلى 3 أهداف، 6-3، ويتصدى عبدالرحمن خميس حارس مرمى شباب الأهلي لأكثر من كرة، ويظل الفارق هدفين في منتصف الشوط 7-5 بعد الرمية الجزائية التي سجلها عبدالله أحمد. يطلب وليد عبدالكافي وقتاً مستقطعاً، ويظهر الهدوي من جديد، ويقلص الفارق إلى هدفين ويدرك الشرقاوي التعادل 8-8 عن طريق ضاحي محمد في الدقيقة 20. يدخل أحمد عبدالله لاعب الشارقة لتسجيل رمية جزائية إلا أن الكرة تصطدم في وجه عبدالرحمن خميس حارس شباب الأهلي ويخرج الحكم عمر الزبير البطاقة الحمراء للاعب. يتعادل الهدوي لأصحاب الأرض مجددا، 9-9 في الدقيقة 26، ويتقدم الشارقة للمرة الأولى في الشوط الأول 10-9، وفي الثواني الأخيرة يسجل خميس محمد وينهي الشوط بتقدم شباب الأهلي 11-10. يدشن البناي أهداف شباب الأهلي في الشوط الثاني ويرفع الفارق إلى هدفين ويهدر بلال مال الله فرصة التقليص بتألق عبدالرحمن خميس حارس الضيوف، والذي تصدى أيضا لكرة أحمد بدر الذي دفع به وليد عبدالكافي كي يعدل من أوضاع فريقه في الجناح الأيمن، ويدخل عبدالله أحمد لتسجيل رمية جزائية جديدة ويرفع الفارق إلى 3 أهداف، ويسجل مبارك عبدالله أول أهداف الشارقة بعد مرور 5 دقائق، ويتعادل الفريقان 13-13 ثم 14-14 في منتصف الشوط، ويتصدى محمد عبدالله حارس الشارقة للرمية الجزائية من مرزوق أحمد، ويتقدم الشارقة بهدفين 17-15 وهو ما دفع خالد أحمد لطلب وقت مستقطع لفريقه. ويتقدم الملك 18-15، وتدخل المباراة أخر 3 دقائق، وتنتهي المواجهة بفوز الشارقة 20-18، وسط اعتراض من لاعبي شباب الأهلي على الحكم عمر الزبير ومطالبته برمية حرة بعد انتهاء زمن المباراة وإيقاف مدافع فريق الشارقة ابراهيم القرص لمدة دقيقتين بسبب انه لم يحترم المسافة القانونية وهي 3 أمتار عند تصويبة مرزوق احمد في الرمية الحرة لشباب الأهلي في آخر ثانية من زمن المباراة إلا أن الزبير فضل عدم إعطاء الرمية الحرة والإيقاف لمدة دقيقتين بسبب أن الفارق هدفين، ولن يستفيد منها فريق شباب الأهلي. أدار اللقاء الحكم الدولي عمر الزبير والقاري إسماعيل سالم وعلى الطاولة ياسر النقبي وشهاب أحمد والمراقب جمال سيف والمراقب الإداري عبدالله الكعبي رئيس لجنة الحكام، وحضرها محمد شريف نائب رئيس الاتحاد ومحمد جمعة بن هندي نائب رئيس نادي الشارقة الرياضي وعبدالعزيز الحصان نائب رئيس النادي السابق، ومحمد الحصان نائب رئيس شركة النادي للألعاب الجماعية.

10 ثوان فقط

الشارقة (الاتحاد)

عاد أحمد عبدالله غزال الشارقة لصفوف فريقه بعد غياب عام عن الملاعب حيث تعرض للإصابة في أكتوبر 2016، في مباراة فريقه مع الوصل وبعدها أجرى اللاعب عملية الرباط الصليبي، واحتاج فترة طويلة للعلاج، وقد انضم اللاعب للتدريبات مؤخراً وبدأ المدرب في تجهيزه للمشاركة مع الفريق في البطولة الآسيوية. وقد دفع به المدرب لتسديد رمية جزائية إلا أنه سددها في وجه الحارس عبدالرحمن خميس فما كان من الحكم إلا أن أخرج له البطاقة الحمراء، واستغرقت مشاركته 10 ثوان وخرج للمدرجات، وهي البطاقة الحمراء الوحيدة في المباراة.

موقف صعب لمدرب الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تعرض المصري وليد عبدالكافي مدرب فريق الشارقة لموقف إنساني صعب بعدما علم بدخول والده العناية الفائقة بإحدى المستشفيات بمصر، إلا أنه لم يستطع المغادرة بسبب مباراة الفريق أمام شباب الأهلي دبي ومع صافرة نهاية المباراة وصله خبر وفاة والده، واتجه سريعاً من الملعب إلى المطار للحاق بأول طائرة كي يحضر مراسم تشييع جنازة والده، ولم تتركه إدارة نادي الشارقة حتى وداعه في المطار.