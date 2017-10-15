منصور الكعبي... تطبيق «دواك» نحو العالمية بقصر بكنجهام

حاتم فاروق (أبوظبي)

استطاع منصور سالم بن عوض الكعبي منذ التحاقه بجامعة الإمارات، وتخصصه في إدارة العمليات اللوجستية والإمداد، أن يلفت الأنظار باهتمامه الدائم بالعمل التقني والتطبيقات الإلكترونية على الهواتف الذكية، حتى أصبح من الطلاب المشاركين بصورة دائمة في الفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة.

في عام 2014، تخرج الكعبي من الجامعة ليتم اختياره ضمن فريق عمل دولي للتدريب في شركة بوينج لصناعة الطائرات في ولاية سياتل الأميركية ولمدة عام كامل استطاع خلاله التميز في إعداد برنامج على الحاسب الآلي، قبل أن يلتحق بعد عودته في منتزه العلوم التابع لكلية العلوم بجامعة الإمارات .

يقول منصور الكعبي إن تواجده ضمن فريق منتزه العلوم بالجامعة، ساهم بشكل كبير في صقل مواهبته وإبداعه العمل التقني والاهتمام بالتطبيقات ودعم مهارات التدريب والتعامل باحترافية في سوق العمل المهني، منوهاً بأن منتزه العلوم كان النواة الحقيقية لابتكار تطبيق «دواك»، الذي شارك به ضمن مسابقة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية التي أقيمت للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، وأضاف الكعبي، أن المشروع الذي تقدم به لمسابقة «رواد القصر» عبارة عن تطبيق على الهاتف المتحرك يحمل اسم «دواك» ومهمته تذكير صاحب التطبيق بمواعيد أخذ الدواء في الوقت المحدد من قبل الجهات الطبية المتخصصة سواء الطبيب المعالج أو المستشفى أو مراكز الخدمة الصحية، أو الصيدلية التي قامت بصرف الدواء.

وحول فكرة التطبيق، قال الكعبي إن فكرة «دواك» جاءت عندما كان طالباً في جامعة الإمارات، وارتبط ارتباطاً وثيقاً بأحد الأساتذة الذي كان يعاني مشاكل صحية نتيجة عدم تناول الدواء في موعده، وعندما ساءت حالته الصحية لجأ إلى تطبيق يذكره بمواعيد الدواء إلا أن هذا التطبيق كان ينقصه الكثير لصعوبة استخدامه، ومن هنا جاءت الفكرة بضرورة تسهيل استخدام التطبيق لكل المستخدمين خصوصاً كبار السن الذين ليس لديهم معرفه قوية بالتعامل مع الهواتف الذكية.