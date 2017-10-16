«تجديف الحمرية» يشارك في البطولة العربية بتونس

الحمرية (الاتحاد)

غادر فريق التجديف الحديث لنادي الحمرية إلى العاصمة التونسية للمشاركة في البطولة العربية للتجديف الحديث نهاية أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يبدأ اللاعبون فترة إعداد تمهيدية على الشواطئ التونسية، قبل الدخول للمنافسة على مدى سبعة أيام متواصلة، ضمن رؤية النادي لرفع جاهزية اللاعبين وتهيئتهم للمنافسة.

يدخل اللاعبون أجواء المنافسة وكلهم إصرار وعزيمة على تحقيق المركز الأول عربياً بعد الحصول العام الماضي على المركز الأول خليجياً والرابع عربياً، ويترأس الوفد سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب البحرية، ويضم الوفد كلاً من ماجد سعيد المهيري مشرف الفريق، ومصطفى عباس السيد سكرتير لجنة الألعاب البحرية، والإعلامي إسلام الشيوي، وسيد علي واضح مدرب الفريق، واللاعبين حمد سعيد المطروشي وحميد حسن المطروشي وخميس غانم الشامسي وأحمد خميس الحمادي ومبارك الياسي. وصرح سالم غانم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس الوفد، أن لاعبي الفريق يبذلون جهداً كبيراً من أجل أن يحققوا إنجازاً إماراتياً جديداً في البطولة، مشيراً إلى أن البعثة تتطلع إلى المركز الأول عربياً، في ظل ما حققه اللاعبون سابقاً من بطولات ومراكز متقدمة تضاف إلى إنجازاتهم، وهي مفخرة للدولة.