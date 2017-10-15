أسامة أحمد (دبي)

تأهل بني ياس «حامل اللقب» والعين إلى نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة الذي يقام يوم الجمعة المقبل بدبي، بعد عبور السماوي للعميد النصراوي 3/1 بنتيجة الأشواط 25/‏19، 19/‏25/‏، 23/‏25، 20/‏25 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة العين في «مربع الذهب»، فيما فاز «الزعيم» على عجمان 3/‏صفر بنتيجة الأشواط 16/‏25، 18/‏25، 22/‏25 في المباراة التي أقيمت بصالة الجزيرة.

كانت الإثارة العنوان البارز لمباراة بني ياس والنصر في أشواطها الأربعة، مما كان له المردود الإيجابي على الفنيات، وخصوصاً أن الأول دخل اللقاء بطموح التواجد في النهائي من أجل الاحتفاظ بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للعام الثاني على التوالي في «العاصمة»، بينما الثاني من أجل تخطي عقبة «حامل اللقب» والتواجد في المباراة النهائية لتكرار مشهد الإنجازات بعد فوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي.

نجح بني ياس في تحويل تأخره في الشوط الأول إلى فوز بـ «الثلاثة» بعد التكتيكات التي لعب بها مدربه المصري محمد اللقاني في بقية الأشواط، فيما حبس الشوط الثالث أنفاس لاعبي الفريقين نقطة هنا وأخرى هناك، ليبتسم إلى «السماوي»، مما مثل قوة دفع كبيرة له في الشوط الرابع والذي تألق من صفوفه الكوبي جوزيف ومحمد يوسف صقروه ومبارك الزعابي، ومن «العميد» ماركو وعامر غلام.

وبصالة «فخر أبوظبي» واصل «الزعيم» مسلسل انتصاراته في المسابقة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتجرع مرارة الخسارة، محققاً فوزه الرابع على التوالي «12 من 12»، مؤكداً جدارته بالوصول إلى النهائي، وخصوصاً أن الفريق رفع شعار تكرار مشهد الموسم الماضي باحتفاظه بدرع الدوري للعام الثاني على التوالي في «دار الزين» وعدم التفريط في المكتسبات التي حققتها اللعبة. ولم يكن «البرتقالي» صيداً سهلاً للزعيم العيناوي، وخصوصاً في الشوط الثالث والذي بدأ مثيراً، نقطة هنا وأخرى هناك، حيث كان للتغيير الموفق الذي أجراه عادل سالم مدرب عجمان بدخول اللاعبين عناد محمد وعيسى محمد الأثر الكبير في الفرقة البرتقالية لتقول الخبرة العيناوية كلمتها في النهاية، وبالتالي يتأهل «البنفسج» الذي تألق منه الصربي فلادمير وماجد ثاني إلى نهائي المسابقة. وفي دور الترضية حل شباب الأهلي- دبي خامساً بعد فوزه على الجزيرة 3/‏1 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بينما جاء حتا سابعاً، تاركاً المركز الثامن للوصول بعد عبوره «الأصفر» 3/‏2. وبهذه النتائج يلتقي يوم الجمعة المقبل العين مع بني ياس لتحديد المركزين الأول والثاني، فيما يلتقي في اليوم نفسه فريقا النصر وعجمان لتحديد المركزين الثالث والرابع.