العين(الاتحاد)

اختتمت مساء أمس منافسات اليوم الثاني من بطولة العين الدولية للجو جيتسو والتي حصد خلالها لاعبو ولاعبات الإمارات نصيب الأسد من الذهب، ضمن المنافسات التي أقيمت في جامعة الإمارات في مدينة العين، بمشاركة 1523 لاعباً من 11 دولة تنافسوا على مدار يومين.

وشهد اليوم الثاني نزالات قوية بين 715 لاعباً من الناشئين من مختلف الجنسيات، قدموا عرضاً احترافياً لمستوى عالٍ من المهارات والتقنيات المتطورة على بساط البطولة من مختلف الأوزان.

وكانت أبرز النتائج فوز لاعبي الإمارات بـ 568 ميدالية في اليوم الثاني، منها 156 ذهبية، و162 فضية و250 برونزية.

وتصدر نادي الوحدة المشهد امس بحصوله على العدد الأكبر من الميداليات والنقاط وضعته على رأس قائمة الترتيب في المركز الأول برصيد 781 نقطة وحقق لاعبو الفريق 11 ميدالية ذهبية، و13 ميدالية فضية، و13 ميدالية برونزية، فيما احتلت أكاديمية أجيال المركز الثاني برصيد 395 نقطة عبارة عن 5 ميداليات ذهبية، و8 فضيات، و7 برونزيات، واحتل نادي الجزيرة المركز الثالث برصيد 373 نقطة من مجموع 8 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات، وجاءت أكاديمية نادي النصر في المركز الرابع برصيد 340 نقطة من مجموع 6 ذهبيات، و3 فضيات، و9 برونزيات.