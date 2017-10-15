فقير يقود ليون للفوز على موناكو

باريس (أ ف ب)

قاد الدولي الفرنسي نبيل فقير فريقه ليون إلى فوز مثير على موناكو بطل الموسم الماضي 3-2، بتسجيله ثنائية بينها هدف الفوز الذي جاء في الثواني الأخيرة من المباراة، التي جمعت بينهما على ملعب «جروباما» ضمن المرحلة التاسعة من بطولة فرنسا.

ولم يكتف فقير بالثنائية لأنه صنع الهدف الأول الذي افتتح به فريقه التسجيل، عبر ماريانو دياز من جمهورية الدومينيكان المتربص أمام المرمى (11)، لكن ليون لم ينعم بتقدمه طويلاً؛ لأن فريق الإمارة أدرك التعادل بعدها بست دقائق، بوساطة البرتغالي روني لوبيش بتسديدة قوية زاحفة من حافة المنطقة (17).

ثم منح فقير التقدم لليون مجدداً، إثر معمعة أمام المرمى (23)، ليعادل المالي أداما تراوري بتسديدة صاروخية من حافة المنطقة سكنت الزاوية العليا لمرمى ليون (34).

وفي الشوط الثاني سنحت فرص عدة للفريقين، إلى أن نجح فقير في تسديد ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة لتستقر في شباك موناكو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وخاض موناكو المباراة في غياب هدافه راداميل فالكاو العائد بعد خوضه تصفيات مونديال روسيا في صفوف كولومبيا التي بلغت النهائيات، وذلك بعد أن فضل مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم إراحته بعد رحلة طويلة وشاقة.

ولم يحقق موناكو الفوز في آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 مع مونبلييه في الدوري، وخسارته أمام بورتو البرتغالي صفر-3 على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، ساهم الفوز في ارتقاء ليون إلى المركز الثالث مؤقتاً، برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف أمام مرسيليا ونانت اللذين يحلان ضيفين على ستراسبورج وبوردو، كما أن الفوز هو الأول لليون منذ 10 سبتمبر الماضي عندما تغلب على جانجان 2-1، حيث خسر بعده أمام باريس سان جيرمان وتعادل مع ديجون وانجيه.