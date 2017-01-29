مستشار هادي: التحالف أفشل خطط طهران للسيطرة على باب المندب

عدن(وكالات)

أكد مستشار الرئيس اليمني رئيس الوزراء الأسبق، حيدر أبوبكر العطاس، أن التحالف العربي أفشل خطط إيران في إنشاء قواعد عسكرية على الساحل الغربي اليمني للسيطرة على باب المندب، المنفذ الاستراتيجي الجزيرة العربية. وأضاف «لو قدر لانقلاب 21 سبتمبر 2014 أن ينجح، لأصبح الوضع في الجزيرة العربية مقلقاً للغاية، إلا أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن أفشلت هذه المخطط، وكسرت أحلام إيران، وأعادت الأمل في الأمة العربية والانتصار».

وأشار إلى أن الانتصارات الأخيرة التي تحققها قوات الشرعية بمساندة التحالف العربي على الشريط الساحلي الغربي اليمني، ضيقت الخناق على الميليشيات الانقلابية، قائلاً إن الانتصارات التي حدثت مهمة لأنها تسد المنافذ التي تصل منها الإمدادات للانقلابيين.

وثمّن الجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها السعودية ودول الخليج للإغاثة في اليمن والتي وصلت لكل المناطق حتى غير المحررة منها. وكشف العطاس في لقاء خاص ببرنامج حوار دبلوماسي على قناة روتانا خليجية، عن حقائق تدين المخلوع علي صالح في دعم القاعدة والإرهاب، مؤكداً أن المخلوع استقبل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقدم له دعماً كبيراً، واستقبل مجموعة كانت عائدة من أفغانستان، وأرسلهم لليمن الجنوبي حينها. وأضاف: «المخلوع صالح زرع ‫القاعدة في الجنوب، ولا تزال هنا وهناك لتنفيذ أجندته، خصوصاً عقب تحرره».

وأكد العطاس أن الانقلابيين لا يريدون حواراً سياسياً يحولهم لمجرد قوة سياسية تكون جزءاً من حل سياسي في ‫اليمن، لافتاً إلى أن هناك شكوكاً متبادلة بين صالح والحوثي، إلا أنهم اتفقوا على الوقوف في وجه التحالف واستمرار الهيمنة في أيديهم. وأشار إلى أن تحرير تعز معناه سقوط صنعاء، وهذا ما دفع بإطالة المعركة في تعز إلى هذه اللحظة، فهناك من يريد عدم تحريرها وتظل الهيمنة لبعض القوى الزيدية في صنعاء، موضحاً أن تركيبة ‫اليمن قبلية، وانضمام المزيد من القبائل لقوات التحالف، يزيد الضغط على الانقلابيين.