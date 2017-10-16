إيقاف حكم مباراة الزمالك مع طنطا بسبب «ضربتي جزاء»

القاهرة (د ب أ)

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري استبعاد محمود بسيوني الحكم الدولي من إدارة مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة، بعد أخطائه في لقاء الزمالك وطنطا.

واتفقت اللجنة على استبعاد الحكم من إدارة لقاءات في الدوري الممتاز فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، بعد أخطائه في لقاء الزمالك وطنطا بالجولة الخامسة للدوري، واحتسابه ركلتي جزاء غير صحيحتين لفريق طنطا، مما تسبب في انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لهدف وإعلان الزمالك انسحابه من الدوري.

وكان مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك قال إن فريقه لن يستكمل بطولة الدوري الممتاز في ظل هذا التحكيم الفاشل على حد وصفه.

وأكد منصور- في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك - أن الحكم احتسب ضربتي جزاء ظالمتين ضد الزمالك، موضحاً أن قرارات الحكم كانت عكسية، وأشار رئيس النادي إلى أن هناك مؤامرة لعرقله مسيره الفريق.